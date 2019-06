Una de las sensaciones de LaLiga la pasada campaña, Bryan Gil, ha prometido renovar sus retos de cara a la próxima campaña pese a que la de su debut puede decirse que fue casi inmejorable.

“Siempre espera uno que sea igual o mejor. No puedo negar que esta temporada ha sido para mí la mejor de todas, pero no quiero que se quede aquí. Para llegar a la élite hay que mejorar día a día, no te puedes conformar nunca”, ha asegurado el barbateño en la revista Sevilla Football Club.

El extremo agradeció la confianza tanto de Machín como de Caparrós y señala a Jesús Navascomo un señuelo “por la leyenda del club” que es. "Joaquín Caparrós ha confiado en mí y le estoy muy agradecido, al igual que a Pablo Machín, que fue el que me hizo debutar. Es normal que te fijes en Jesús porque es una figura y una leyenda del club. Le doy las gracias por cómo me acogió desde el primer día".