Carrión y Sevillistas de Nervión acuerdan una macroventa del 35% del Sevilla a Iñaki Badiola

La batalla accionarial en el Sevilla no sólo se libra en los tribunales, sino que tiene una actividad frenética fuera de ellos con acuerdos, tramas y ofertas de compraventa que se han disparado a raíz del reciente fallecimiento de Rafael Carrión, cuya familia controla el segundo mayor paquete de acciones de la sociedad.

En este sentido, una importantísima operación se ha fraguado en el inicio de este 2024 (escasamente un mes después de la muerte de Carrión), una transacción que podría cambiar completamente el panorama de la entidad y que involucraría a todos los grandes accionistas. Curioso cuando de puertas hacia fuera siguen pleiteando en los tribunales y protagonizando fuertes acusaciones de unos contra otros.

Diario de Sevilla ha tenido conocimiento de un preacuerdo de venta de más de 32.000 acciones entre las que fundamentalmente destaca el paquete completo de la familia Carrión (15.000 acciones), pero también las de Sevillistas de Nervión (que incluye las de la familia Alés, Guijarro y Castro a título individual. En total, 32.111 acciones que, según la información intercambiada entre algunos interesados por correo electrónico redactados en inglés, había acordado adquirir el ex presidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, a través del grupo de empresas Lighthouse China, del que es el principal accionista.

Reunión en Madrid el 17 de enero

El acuerdo fijaba incluso una reunión en Madrid el pasado 17 de enero (un día después del Getafe-Sevilla de Copa) en el que la intención era avanzar en una operación que supone prácticamente la venta del club (o para ser más exactos un 35% aproximado del capital social) pero que, para asegurarse no quedar fuera del órgano de control como ha ocurrido con la inversión de los americanos, también había intentado pactar paralelamente un acuerdo de gobernabilidad con el actual máximo accionista, José María del Nido Benavente, y 777 Partners, el fondo que controla un 12% del Sevilla. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aseguran que el ex presidente y principal opositor al actual consejo no lo ha aceptado, aunque sí reconoce que ha habido un intento de negociación.

En ese supuesto acuerdo, y según la información intercambiada por las partes, Del Nido Benavente, “como persona pactada como pieza clave para que Iñaki se implicara en este proyecto en su fase inicial, sería reinstalado como presidente del consejo de administración” y si éste no pudiera por cualquier razón de salud u otra circunstancia, tendría potestad para designar un presidente “para los próximos cuatro años”.

Este proyecto, con la adquisición de estas 32.111 acciones, denominado como “el primero de esta naturaleza y complejidad en España”, pretende no dejar fuera a ningún paquete accionarial y exige entre sus condiciones que “dejemos atrás las discrepancias pasadas que hoy existen entre los accionistas”, destacando que las decisiones clave como “empleados, salarios, jugadores, esquemas de financiación, nominaciones de consejeros y despidos estarán sujetas a un quórum reforzado del 70%”.

Otro de los puntos establece la firma de una opción de compra entre 777 Partners y Ligthouse Group en el que si alguno de los dos fondos pretende salir del club, el otro adquiera su parte a razón de 4.000 euros por título más un 10% de interés desde la fecha de la firma de compraventa entre Badiola y los vendedores (Familia Carrión y Sevillistas de Nervión).

Blázquez, enlace con 777

Entre otras estipulaciones, se establece en el potencial acuerdo que el nuevo fondo que adquiere este importante paquete tendrá un número de consejeros acorde con el porcentaje del capital adquirido (35%) y que habrá una “persona enlace” entre el fondo americano y el de Badiola que en este caso será Andrés Blázquez, conocido ya en el sevillismo por ser el representante de los americanos, el que pactó con Castro y el resto de miembros de Sevillistas de Nervión, la entrada en el club, comisiones por la adquisición de títulos y una venta posterior, aparte de ser miembro del consejo de administración nombrado por el propio Castro, aunque posteriormente, a propuesta de Accionistas Unidos, fue expulsado del mismo.

Iñaki Badiola (59 años) fue presidente de la Real Sociedad de 2007 y 2008 cuando el equipo donostiarra militaba en Segunda División y presentó un concurso de acreedores, es ex directivo del Banco de Santander y en 2023 fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por delitos continuados de calumnias e injurias graves a través de cuentas de Twiter contra magistrados, políticos y periodistas, aunque no entró en prisión por tratarse individualmente de condenas inferiores a dos años.