La carta de la mujer de Sergio Rico, que sigue grave, en el aniversario de su boda

Alba Silva, esposa de Sergio Rico desde que se casaran el 11 de junio de 2022, ha escrito en su cuenta de Instagram una emotiva carta pública con motivo de tal aniversario, que está siendo dramático de forma inesperada por el estado de salud del portero.

El ex guardameta sevillista y actual portero del campeón de Francia, el PSG, continúa en estado grave, ingresado en el hospital Virgen del Rocío, en la Unidad de Cuidados Intensivos, después de que el viernes tuviera que ser de nuevo sedado dando un paso atrás en su evolución. El miércoles hubo un atisbo de esperanza al serle retirada la sedación, pero dos días después se tumbó esa expectativa positiva.

Sergio Rico lleva 15 días ya ingresado, desde el accidente que sufriera el domingo 28 de mayo, en El Rocío, cuando cayó junto a su caballo ante unas mulas asustadas y desbocadas, una de las cuales le coceó el cuello y la cabeza.

En esta dramática situación llega el aniversario de un día tan feliz como una boda. Y en este contexto llega la carta escrita por su mujer, Alba Silva.

Texto completo de la carta

Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos.

Siempre recuerdo esa mirada de complicidad, era el momento que soñábamos desde que nos conocimos, porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida. Nunca jamás había conocido a nadie con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca.

Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea.

Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar, mi amor.

Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar.

No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos.

Me haces mucha falta.

Te espero y te amo mi Serg. Siempre fuertes.