Castro anuncia la renovación de Jesús Navas hasta 2024: "Es un día feliz"

La lealtad de Lopetegui y la oferta de Tottenham

José Castro, ante los micrófonos de SFC Radio, también ha hablado de las ofertas que ha tenido Julen Lopetegui. "Julen, como es lógico y por las magníficas temporadas que ha hecho con nosotros, tuvo proposiciones de otros clubes. Y él me llamó y me dijo que había tenido varias que ni siquiera había valorado, pero que tuvo una mareante del Tottenham y que le dijo que no por lo que ya he explicado". Según el presidente del Sevilla, Lopetegui está completamente imbricado en este proyecto a largo plazo, y para ello fue renovado hasta 2024 en enero de este año. "Él cree que tenemos que seguir en esta línea que llevamos para seguir consiguiendo cosas importantes en el Sevilla. Él está muy feliz. Trabaja aquí muy bien y con mucha tranquilidad y que a él no se le olvidan las cosas. Él me lo dijo así y así es la realidad. Supongo que será el trato y la confianza, el renovarlo porque confiamos y creemos en él, supongo que será a lo que se refiere, que yo ni le pregunté. Me dijo solamente que había tenido una proposición del Tottenham y quería que la supiera antes de que me enterar por otros medios y le estamos agradecido por su franqueza, por su profesionalidad y por lo que refleja esta unión que hay en este club entre los dirigentes, el primer equipo y el entrenador, para que todos sepamos lo que somos, una piña que vamos todos a conseguir objetivos importantes en la misma dirección", explicó.