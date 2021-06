Jesús Navas, una renovación al ralentí

Con el mercado de fichajes parado en la mayoría de clubes, por varios factores ya analizados por los dirigentes del Sevilla, el comité ejecutivo del club, principalmente José Castro, José María del Nido Carrasco y Monchi, está centrado en otras cuestiones no menos importantes. Entre éstas, las renovaciones. Y hay cierta inquietud en parte de la afición por la situación nuevamente enquistada, como hace dos veranos, con el entorno de Jesús Navas. El palaciego cumple contrato a final de mes y las conversaciones para su renovación, un deseo que comparten todas las partes, están algo atascadas. Los años de contrato y los emolumentos a cobrar, como suele ser habitual, son los dos caballos de batalla en la negociación.

Los representantes del palaciego, una leyenda en la historia del Sevilla, tensan la cuerda lo que pueden para defender los derechos de éste. Lógicamente, saben que están ante el que puede ser el último contrato de su trayectoria como futbolista profesional. El físico del futbolista le puede permitir prorrogar su vida activa como deportista de élite varios años, pero el Sevilla tampoco se puede arriesgar a firmar por un contrato largo de tres o cuatro temporadas a un futbolista que en el 21 de noviembre próximo, al poco de iniciarse la siguiente temporada, cumplirá 36 años.

Hace cuatro años, el Sevilla y los representantes de Jesús Navas, Bahía Internacional, ya alargaron más de lo previsible la negociación para que el mítico canterano regresase al Ramón Sánchez-Pizjuán, después de su aventura británica de cuatro años en el Manchester City. No fue hasta el 1 de agosto cuando el Sevilla anunció oficialmente, con toda la pompa del mundo, el regreso del hijo pródigo, un futbolista que estaba llamado a batir todos los registros de la historia del club nervionense, como así ha ido haciendo durante las últimas cuatro temporadas. En Colonia, en la tercera campaña de su regreso, logró además uno de sus más íntimos y fervientes deseos: levantar como capitán la Europa League, la tercera para él, su séptimo título en el Sevilla.

Pero antes de ese regreso, fraguado a final de julio, Bahía, Francisco Navas y el Sevilla tensaron una negociación ardua, sin que estuviera ya Monchi en el club, dado que anunció su salida en la primavera de 2017. También había dimitido José María del Nido Carrasco tras el episodio de Vitolo.

Pero ahora, con Monchi y Del Nido Carrasco, no ha cambiado mucho la situación y la negociación vuelve a estirarse, aunque el director general deportivo del Sevilla, por ejemplo, no vivió aquel mes de julio de 2017 la fuga de Vitolo... con Bahía Internacional como agencia de representación.

Aun así, aquello sentó un precedente poco idóneo para una nueva negociación. "Espero que todo vaya bien y que continúe con nosotros todos los que años que sea capaz vistiendo la camiseta del Sevilla y defendiéndolo con ganas, con brío y con esa calidad que atesora nuestro Jesús Navas", dijo Castro al terminar la Liga en los medios del club. Pero casi un mes después el entorno de Jesús Navas sigue tensando lo que puede la cuerda.

Sin embargo, el tiempo corre a favor del club, que por ahora se toma con calma el asunto. La voluntad del futbolista es seguir siendo el capitán del Sevilla. No piensa en un retiro dorado y exótico lejos de su hogar, pues su idea siempre fue volver y colgar en Nervión las botas tras su experiencia inglesa. Al no ser citado por Luis Enrique, que condicionó su descanso llamándolo en septiembre, sus vacaciones serán normales. Y es posible que si no hay acuerdo antes de que el equipo vuelva a entrenar, el 6 de julio, el futbolista empiece a presionar a su agencia para que flexibilice su postura. Hace cuatro años se vio entrenando solo mientras se producían las negociaciones. El tiempo corre... ¿a favor de quién?