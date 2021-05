Castro y la renovación de Jesús Navas: "Espero que todo vaya bien y continúe"

En su prolija entrevista a los medios del Sevilla, el presidente José Castro ha tocado muy someramente asuntos de la planificación. Pero sí se ha parado especialmente en la renovación de Jesús Navas, que cumple contrato en junio.

Será la primera ampliación de contrato desde su regreso al Sevilla el 1 de agosto de 2017. Ya entonces se alargó más de lo esperado la negociación para firmar el contrato de su regreso. Ahora expira y hay abiertas nuevas conversaciones.

Castro se mostró esperanzado sobre el buen curso de esas conversaciones. "Estamos pendientes de la renovación, espero que todo vaya bien y que continúe con nosotros todos los que años que sea capaz vistiendo la camiseta del Sevilla y defenderla con ganas, con brío y con esa calidad que atesora nuestro Jesús Navas".

El presidente del Sevilla empezó reconociendo que seguirá siendo un pilar del Sevilla, a pesar de que no ha sido citado para la Eurocopa y de que en noviembre cumplirá 36 años... "Sin duda. Jesús Navas es leyenda y un jugador extraordinario. No lo ha llamado Luis Enrique ahora, pero no pasa nada, es un gran jugador y un gran profesional y conociéndolo igual puede volver a ir, que ahora viene el Mundial y él es un chaval".

En un campo más amplio, habló muy genéricamente sobre el mercado de verano. Castro pidió tranquilidad. "Esto acaba de terminar, hay que esperar. El mercado será el que sea. Tenemos una línea a seguir muy definida de muchos años, en que, si tenemos que vender para crecer lo haremos, pero no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo y lo demostramos el año pasado con ofertas importantes en verano y en diciembre. El mercado dirá al final qué es lo más conveniente y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos al número uno en esto, que es Monchi, que seguro que va a tener opciones para mejorar la plantilla. Lo importante es hacerla lo más competitiva posible para no salirnos de ese camino ya iniciado, para tener el campamento base en Champions, que es vital para nosotros. Mantenerse es difícil, pero nosotros queremos superarnos", decía Castro sobre el mercado de verano.

Y también habló de la rápida integración en el Sevilla del Papu, artífice del récord de 77 puntos en 38 partidos de Liga: "Se lo dije cuando llegó, como a todos. Aquí vamos a quererte mucho, vamos a darte todas las facilidades y todas las ayudas para que seas muy feliz, pero también vamos a exigirte mucho, porque nos exigimos nosotros mismos. Si nosotros mismos nos exigimos, tenemos que exigirles a los profesionales. Te damos todo y te pedimos todo".