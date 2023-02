Castro y el caso Negreira: "El fútbol español está en juego"

José Castro ha atendido a los medios desplazados a Eindhoven una vez el Sevilla ha aterrizado en los Países Bajos. Nostalgia de aquel 10 de mayo de 2006 inolvidable para el sevillismo, el presidente blanquirrojo se ha parado en dos asuntos que atañen al fútbol español en general: el caso Negreira y los fallos arbitrales.

Sobre el primero, Castro argumentó las razones por las que el Sevilla fue pionero en sacar un comunicado respecto al Barcelona y Enríquez Negreira, al hilo del cual se han expresado también primero el Espanyol y luego LaLiga, excepto el Real Madrid -cada uno saque sus propias conclusiones-. Una vez analizó el PSV-Sevilla, lo primero que se le preguntó fue por el asunto de marras.

Pionero en el caso Negreira

El comunicado lo deja claro, pero, ¿por qué el Sevilla fue el primero en alzar su voz? "No en vano fuimos los primeros en exigir que la investigación llegue hasta el final. Lo hicimos sólo por el Sevilla, sino por el fútbol español. La imagen del fútbol español está en entredicho y está en juego. Todos los demás, detrás, han exigido que se llegue hasta el final. El fútbol español no puede permitir que esto ocurra".

"Es algo muy grave, que no puede ni debe pasar, que un árbitro en activo en el Comité reciba dinero del Barcelona", continuó argumentando. "No hay ningún tipo de populismo", siguió replicando al Barcelona. "Lo que no podemos es permitir que esto ocurra. Por el bien dle Sevilla y por el de todos, porque en el fútbol nos jugamos todos mucho, hay una afición detrás, y esas prácticas, si se demuestra que son así, no pueden hacerse. Hay que llegar hasta el final en un tema tan grave como éste".

La distinta vara de Jaime Latre

Se le recuerda también a Castro por uno de los periodistas desplazados que el Rayo Vallecano-Sevilla no estuvo exento de jugadas polémicas: el resbalón de Acuña ante Trejo y el impacto de éste con los tacos; el pisotón en el suelo de Catena a Pape Gueye; la amarilla que pudo ser roja a Lejeune por su entrada a Óliver Torres... "Podrían haber expulsado a dos o tres jugadores, por entradas muy duras, muy feas".

Castro recordó las expulsiones por jugadas accidentales de Rakitic y Nianzou ante la Real Sociedad. "Ese mismo árbitro del VAR -Jaime Latre-, en la primera vuelta, en el Sevilla-Real Sociedad, por jugadas similares nos expulsó a dos jugadores. Por tanto, no sé, igual que entonces avisó desde el VAR, el otro día en Vallecas también podría haber avisado al árbitro". "No es la primera vez que lo digo, lo que espero y deseo es que los árbitros sean ecuánimes. Es la tercera o cuarta vez que me quejo de los árbitros. Deben impartir justicia y hacer lo mismo en todos los campos. Y he dado un ejemplo de que no lo han hecho", añadió.

Mejoría de juego y resultados

Aun preguntado por otros asuntos, el dirigente blanquirrojo quiso centrar el discurso en lo deportivo: "En todo caso, lo importante es que hay que ganar en el campo, hay que intentar marcar más goles que el rival", dijo para zanjar el asunto arbitral.

Castro quiso acentuar que el Sevilla está ahora en un mejor momento. "El equipo está mejor en general. Y no por que lo diga yo. Tiene más confianza y, sobre todo, hay una cuestión numérica: en los primeros 14 partidos habíamos sumado 8 puntos y en los últimos 8 hemos sumado 14. Es verdad que tenemos todavía que salir de ahí, para estar en una zona más tranquila y desde ahí seguir sumando y ver de qué es capaz el equipo".

Ventaja ante el PSV

"Es verdad que no sumamos de tres con el Rayo, pero me quedo con la confianza en el equipo y en el entrenador", continuó el presidente del Sevilla, que hace extensiva esa confianza para el partido con el PSV tras esa ventaja de 3-0. "El Sevilla es lo máximo en la Europa League, el que más títulos tiene. Y, por tanto, en la ida hemos tenido un buen resultado y venimos aquí a intentar pasar en este que es nuestro torneo fetiche".

Confianza, respeto al rival, momento para los recuerdos de 2006... "La eliminatoria no está resuelta. Traemos un buen resultado que debería darnos para pasar la eliminatoria. Pero es un equipo duro, potente, fuerte y hay que tenerle respeto, como demostró en los primeros 20 minutos en el Sánchez-Pizjuán. Sería un grave error pensar que ya lo tenemos todo hecho. Debemos jugar un partido serio, como si fuéramos con empate a cero".

El toque nostálgico no podía faltar: "Volver aquí después de 17 años, en ese día en que todos fuimos felices después de 58 años no habíamos conseguido ningún título y a partir de ese día conseguimos un lugar en Europa y lo que vino después: 20 finales, 10 títulos... Cualquiera que tenga más de 30 años ese día no podría pensar la de cosas buenas que vendrían después y tenemos que seguir en esa línea".