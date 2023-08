Víctor Orta: "Rafa Mir es del Sevilla y creo que lo será el 2 de septiembre"

Como suele ocurrir en este tipo de actos, el eje informativo, en la presentación del portero noruego Orjen Nyland como quinto fichaje del Sevilla Fútbol Club, se desplazó del jugador al presidente de la entidad, José Castro, y al director deportivo, Víctor Orta. Son demasiados los frentes abiertos en los que la opinión pública ansía un poco de luz cuando ya sólo quedan ocho días para que se cierre el mercado estival.

Víctor Orta valoraba antes que nada a los recién llegados: "En la portería queríamos buscar algo equilibrado. El año pasado teníamos dos titulares, mucha alternancia, y queríamos alguien con muy buen golpeo, experiencia de Champions en un equipo como el Red Bull Leipzig, le querían renovar pero quería cambiar, y en el caso de Lukebakio, se adapta al juego de extremo, de recuperar y buscar el espacio del Sevilla... Fue un talento joven con un número de goles y asistencias, ha vuelto a una selección de primer nivel, tiene velocidad, desborde, gol e interpretación de fútbol al espacio, su versatilidad pues puede jugar en varios puestos del ataque, es un valor añadido, estamos muy contentos".

Sobre el bajón de nivel con la salida de Bono, Orta opinó: "La salida de Bono dice que decrece el puesto, no podría decir que no, pero hay que hacer una visión global y tenemos la portería equilibrada con dos porteros con experiencia. Llegando en una situación similar a la de Orjan, otros porteros han triunfado en el Sevilla. También hay que tener mucha confianza en Marko (Dmitrovic), se cree en él".

Y ya entró el director deportivo en otros frentes abiertos en la planificación. Por ejemplo, si con el mal arranque en la Liga se vuelve el foco al centro de la defensa y otro medio defensivo: "Defender defienden todos, aunque suene a tópico, la situación de la defensa nos preocupa más a nivel médico, se está trabajando en recuperar a Nianzou y Marcao. Estamos abiertos a todo tipo de situaciones que mejoren la plantilla, también atrás, a ver el tema de las licencias, hasta ahora hemos podido inscribir a todos, también a los recién llegados".

Esta misma tarde, el Valencia ha tratado de cerrar la cesión de Rafa Mir con el compromiso de abonar tanto su ficha como la parte pendiente de la amortización, pero Orta sorprendió a todos con un giro en la negociación: "Desde Valencia están retransmitiendo la negociación.... A día de hoy es jugador del Sevilla y creo que lo va a ser también a fecha 2 de septiembre".

El club levantino volvió a la carga con Rafa Mir, que es el jugador que quiere Rubén Baraja. El entrenador, que se ha hecho aún más fuerte en el seno del club con su inmejorable arranque de temporada (seis puntos de seis), ha insistido esta semana en una reunión con la cúpula del club que Mir es su preferido y ya habló con el ariete. El ahorro en la masa salarial por la marcha de Marcos André al Valladolid terminó de convencer al Valencia de asumir la parte que le queda al Sevilla en la amortización del murciano (2,5 millones), además de su ficha anual de 3 millones brutos. Pero al Sevilla no le conviene soltar ya a estas alturas a Mir por esa oferta.

Desveló que sobre el interés del West Ham en En-Nesyri no hay nada tangible: "No hay ninguna oferta oficial por él a día de hoy".

Sobre el interés en el medio defensivo Soumaré, del Leicester, el madrileño comentó: "Tenemos que estar pendientes de todas las líneas, de jugadores que puedan dar valor añadido, hay muchos nombres y sólo tenemos que estar pendientes del mercado para hacer las mejores operaciones, sean de la demarcación que sean".

Lukebakio está vinculado a 777 Partners. ¿Ha habido un acercamiento con ellos para el fichaje? responde Castro: "No ha habido ningún acercamiento a 777 Partners, más que el mero interés en ficharlo". Orta recuerda que "el 51% del Hertha es de los socios, como en todos los alemanes, y han decidido venderlo".

La pujanza de Juanlu ha tenido que ver en la marcha de Montiel. Lo reconoce Orta: "Absolutamente. Tiene que ver con el rendimiento de un jugador como Juanlu. Ojalá siga compitiendo a ese nivel y se convierta en un jugador muy importante para nosotros. Ya ha sido preconvocado para la sub 21".

Otro tema espinoso. La intromisión de Monchi por Acuña. Responde Castro. "No es cuestión de Monchi o no Monchi. Escuchamos las ofertas por cualquier club y decide si el precio es el adecuado o no, y si entendemos que es corta, no se hace. ¿Qué denuncia va a haber?".

El utrerano ha hablado del mal comienzo del Sevilla: "Tenemos que olvidarlo ya y el partido que tenemos que ganar es el del sábado para empezar a sumar puntos. Lo del año pasado debe servirnos para tener tranquilidad y al mismo tiempo apretarnos los machos para ir sumando puntos".

¿Y qué pasa con el Papu? "Está con el grupo (contesta Orta), está entrenando y está tratando de tener sus minutos, está intentando hacerlo mejor para que el entrenador cuente con él, está tratando de buscar su lugar en la plantilla".

Más nombres: Kike Salas. "Es difícil el análisis, a ver qué ocurre de aquí al final del mercado para tomar la decisión", dice Orta. Implícitamente, deja caer que es posible la llegada de otro central.

Al hilo de ello, Marcao y sus sempiternos problemas físicos: "Tenemos un plan, se lo han explicado al jugador, estamos intentando atacar el problema con unas medidas innovadoras, de alto nivel, que registre su sueño, su descanso, a nivel muscular... Era una apuesta importante y está valorado en el mundo del fútbol, es un desafío para todos los servicios médicos".

Con Sergio Ramos, erre que erre. Nada de nada: "Esa pregunta ya la hemos contestado muchas veces...".