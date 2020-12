Mensaje de gratitud de José Castro a José María del Nido Carrasco

Durante su discurso institucional ante la Junta de Accionistas del Sevilla, José Castro ha tenido un capítulo aparte para los agradecimientos a todos los trabajadores del club en un año tan complicado, a Monchi, a Lopetegui… También a los consejeros que están apoyándolo, a la familia Carrión, a Sevillistas de Nervión, con mención de Carolina Alés y Francisco Guijarro, sus socios en este grupo de accionistas… Y a José maría del Nido Carrasco.

En la gratitud a Del Nido Carrasco cabe destacar su posicionamiento con el pacto de gobernabilidad y su testimonio a favor del consenso y de la vigencia del mismo en la demanda contra José María del Nido Benavente, cuyas medidas cautelares ratificaron el voto unido de los principales accionistas en la Junta.

“Gracias a mi vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco. Me gustaría mostrar mi satisfacción por haber suscrito hace algo más de un año el pacto por la estabilidad del Sevilla FC”, dijo Castro.

“Puedo afirmar que desde entonces trabajo de forma alineada con José María, con quien tengo una relación extraordinaria”, continuó diciendo.

El presidente del Sevilla quiso destacar la importancia del pacto para la gobernabilidad. “Este pacto se ha revelado como muy beneficioso para todos los accionistas y para el club. En este sentido, mi agradecimiento a José María, por el apoyo que me ha brindado, por su integridad, por su honradez y por su sevillismo”, enfatizó Castro, que demuestra así la gratitud por la lealtad del hijo del ex presidente Del Nido en la lucha accionarial que sigue latente, aunque ahora más enfocada hacia los americanos, precisamente por la vigencia de ese pacto de gobernabilidad frente al intento de alianza del ex presidente con Andrés Blázquez y el grupo Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners).

Además, José Castro incluyó de forma especial a los accionistas minoritarios, por su apoyo en todo este proceso. “Gracias con mayúsculas, por supuesto, a los pequeños accionistas, por el sentido de responsabilidad que me han demostrado en los últimos meses. Gracias por apostar por un Sevilla de sevillistas”, dijo, en referencia a las últimas reuniones mantenidas con las plataformas de minoritarios, como Accionistas Unidos.