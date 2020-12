Cruz defiende que el criterio contable del traspaso de Ben Yedder está aprobado por la UEFA y la Liga tal y como ha sido imputado en las cuentas por el Sevilla.

Accionistas Unidos es "proclive a la retribución del consejo", pero incluyendo una variable sobre los resultados deportivos y económicos, no como cuantía fija. Además, entienden que este ejercicio no debería repartir dividendos. Entre otras cosas "por la incertidumbre de la pandemia, que no es nueva, sigue existiendo, no ha terminado y exige mucha prudencia".

José Parra, de Accionistas Unidos, pone algunos reparos al informe de cuentas. "El informe de auditoría no refleja que el informe de cuentas no sea una imagen fiel de las cuentas del club, pero que sí hay una salvedad significativa. Hay un beneficio que no llega a un millón doscientos mil y que se logra gracias a la imputación de gastos e ingresos de julio y agosto. Es comprensible en lo referente a la Liga, pero sí es más cuestionable respecto a la Europa League, porque no se sabe hasta cuándo puede llegar. De no haberse imputado en ese sentido habría habido pérdidas". Y también cuestiona que el traspaso de Ben Yedder sea una operación aislada, cuando entiende que es una permuta con otro jugador "que es mejor no nombrar" (Rony Lopes).

Un accionista pregunta sobre la salvedad de los auditores y también sobre los acuerdos para el reparto de dividendos y las remuneraciones a los consejeros. Y pregunta cuál es el criterio para la aplicación de la cuenta de resultados. "El hecho de que haya una salvedad por los auditores no vicia las cuentas de la entidad", replica Cruz, que también contesta que las preguntas sobre el reparto de dividendos serán contestadas en un plazo de siete días mediante un escrito al accionista que ha hecho la reclamación.

Cruz presenta un beneficio bruto de 2,822 millones de euros, antes de impuestos; es decir, un beneficio neto de 1,183 millones de euros. Y propone el reparto de dividendos, a cuatro euros por acción. De los 1,2 millones aproximados de beneficios, el Sevilla dedicará, para cuadrar el número de 4 euros por acción, un total de 413.868 al reparto de diviendos. Y el resto hasta esos 1,183 millones de euros, es decir 769.439,15 euros exactamente, serán destinados a las reservas voluntarias. Esto quiere decir incrementar los fondos propios.

El ingreso por abonos queda en 8,1 millones, de los 13 iniciales, por el programa de devolución de la parte correspondiente a los abonados dado que se suspendió el fútbol con público, explica Cruz.

José María Cruz comienza con el informe de cuentas. Y explica la salvedad de la auditoría por imputar los ingresos y gastos posteriores al 30 de junio, al deberse a las competiciones aplazadas a julio y agosto pero correspondientes al ejercicio anterior.

Y también ha dado las gracias al sevillismo y a José María del Nido Carrasco por "apoyar el pacto de gobernabilidad, por su integridad, su honestidad y su sevillismo"

Castro destaca que "posiblemente haya sido la temporada más exitosa" de todo su "mandato", "por las circunstancias especiales del Covid-19".

Además, el presidente ha pedido un aplauso para todos los trabajadores del club "que en esta pandemia han desarrollado su labor en primera línea de fuego. A todos ellos, en nombre del Sevilla FC, gracias".

Comienza el discurso institucional de José Castro. Antes, ha tenido un "recuerdo a todas las víctimas que han fallecido desde que se inició esta infame pandemia de Covid-19. Por todas aquellas personas que nos han dejado desde entonces, y especialmente por las que están viéndonos ahora mismo desde el tercer anillo, pido que se guarde un minuto de silencio".

Un accionista reclama que no se le ha reconocido la representación de las acciones de José María del Nido Benavente. Castro replica con el auto judicial de 20 de octubre sobre las medidas cautelares para que el voto de Del Nido vaya en el sentido que dicten el presidente y el vicepresidente Del Nido Carrasco.

Moisés Sampredro, presidente de Accionistas Unidos, solicita la reprobación y cese de uno de los consejeros (no lo dice, pero es Andrés Blázquez). "Lo haremos durante la Junta, está tomada nota", replica José Castro.

El capital social representado es del 82,41 %. Hay quórum por tanto para la Junta de Accionistas en primera convocatoria. El número de asistentes es de 98. El número de accionistas representados es de 1.644. El número de acciones totales representadas es de 85.262 acciones, sobre un capital social total de 6.208.020 euros.

Queda constituida la mesa presidencial de la Junta de Accionistas, con Jesús Arroyo como secretario.

José Castro, con permiso de José María del Nido Carrasco, representará a las acciones de José María del Nido Benavente, con acta notarial no recibida por el ex presidente. Acompaña también con auto judicial sobre las medidas cautelares que dictó el Juzgado de lo Mercantil para que consten en el acta de la Junta de Accionistas, que levantará el notario José Antonio Rey Jiménez. Esas medidas obligan a Del Nido a votar en el mismo sentido que Sevillistas de Nervión y José Castro.

15:14 Se emite un vídeo recordando a los sevilistas fallecidos, como Campanal y Biri Biri. Y posteriormente otro reportaje sobre los éxitos deportivos de la temporada 19-20.

15:11 Comienza la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla. Hay dos salas habilitadas con las preceptivas medidas de seguridad. En la primera está la mesa de la presidencia de la Junta y los accionistas. En la otra, habilitada por si había exceso de aforo restringido en la principal para los accionistas, algunos medios de prensa. Las 18:00 es la hora tope de una junta marcada por las restricciones obligatorias por el Covid-19. La Junta puede seguirse por SFC Radio en directo. También será grabada por SFC TV, para ser emitida posteriormente, informa el presidente José Castro, que ha incidido en la necesidad de cumplir las medidas restrictivas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla F.C. S.A.D. estará especialmente condicionada por dos factores: la ruptura del pacto entre los accionistas mayoritarios y Sevillistas Unidos 2020 y las restricciones obligadas por las medidas contra el Covid-19.

Una de las notas destacadas ha sido la llegada de Andrés Blázquez, portavoz de Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners), los denominados americanos. Blázquez se ausentó de la Junta de 2019. Pero ahora quiere defender in situ los derechos de su sociedad mercantil, tras la ruptura con Sevillistas de Nervión y la familia Carrión.

A la misma han ingresado de los primeros, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Fibes, José Castro y José María del Nido Carrasco. El presidente y uno de los dos vicepresidentes del club han posado junto al indicador de las acreditaciones, en la entrada de Fibes, exhibiendo así una imagen de unión frente a los americanos.

La Junta está restringida de horario, entre las 15:00 y las 18:00. Y hay varios puntos del orden del día candentes, como la petición de Andrés Blázquez de que José Castro explique los gastos por dividendos y remuneración al consejo.

También la petición de Rafael Carrión de reforzar la mayoría necesaria para tratar los grandes asuntos accionariales y patrimoniales, para lo que complementó el orden del día con un punto del orden, el octavo, en el que pedirá la reforma del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

José María del Nido Benvavente está obligado a cumplir el pacto de gobernabilidad, es decir, a votar en el mismo sentido que José Castro y sus aliados, tras las medidas cautelares que en octubre dictaminó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla.