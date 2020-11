Accionistas Unidos presentará una sindicación en torno al 5%, para la Junta de Accionistas de este viernes 4 de diciembre. La plataforma minoritaria ya prepara su estrategia, que, según confesó su presidente, Moisés Sampedro, a este diario pasa por aislar a Sevillistas Unidos 2020 (los americanos) y empezar a trabajar para que esas acciones vuelvan al sevillismo, a largo plazo. Para ello plantean la opción del split, división de cada título en partes proporcionales a las que puedan acceder más sevillistas.

"Lo lógico es que sea una Junta tranquila, una balsa de aceite como dicen, por esa medida cautelar que impide a Del Nido a votar contra Sevillistas de Nervión. El auto del juzgado nos da unos meses de paz, pero esa guerra sigue latente. No hay que descartar que haya alguna guerra jurídica o que se plantee alguna cuestión en la futura guerra", dice Sampedro, que califica las reuniones que tuvieron antes de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de lo Mercantil, como "positivas".

Hablaron con José Castro, con José María del Nido, también con la familia Carrión. "Hablamos de que el Sevilla del futuro necesitará de mucho consenso y estabilidad. Y les pedimos las reivindicaciones históricas nuestras, el blindaje de los símbolos, del estadio y la ciudad deportiva. Y fruto de esas reuniones tenemos el punto que propone Carrión: presenta un complemento en el que pide que para modificar los Estatutos Sociales se necesite una mayoría reforzada, de dos tercios del capital presente en la Junta".

Pero no hubo reunión con los americanos. "Ellos no son sevillistas. Y no hay que darles ningún crédito, vienen a hacer negocio. Lejos de reunirnos con ellos lo que tenemos que hacer es tratar de aislarlos, que cojan sus cosas y se marchen". Para ello, quieren que esas acciones vuelvan a manos sevillistas. "¿Cómo se podría hacer? ¿Las podría adquirir el Sevilla y luego venderlas a los sevillistas? ¿Hacer un split para que fuesen más asequibles? ¿Tendrían que juntarse sevillistas para comprarlas? Ya se vería. El primer paso es aislar a los americanos".

En este sentido, el presidente de AU quiere aclarar en qué consiste el split. "El split es dividir cada acción en partes más pequeñas, para que tengan un valor más asequible, más barato. De esa forma en lugar de pagar 1.000 o 1.500 euros que se pagan ahora por acción, hacerlo en paquetes de cuatro o más acciones, y que cada sevillistas desembolse 200 o que cada participación cueste 50 euros, de tal forma que el sevillista de a pie se pueda hacer con una parte de su Sevilla a un precio que se puede permitir. Es una operación societaria. El Sevilla debería adquirir esas acciones en autocartera y que las volviera a sacar al mercado partiendo esas acciones en paquetitos más pequeños".

Según Sampedro, la familia Carrión comunicó a AU ese punto del orden del día. "Lo examinamos y técnicamente nos pareció correcto y sí que va en una línea positiva de pedir mayor consenso. Y nos pareció tremendamente acertado y le dimos nuestro apoyo". Hasta ahora los cambios estatutarios sólo necesitan de mayoría simple. Y ése es el cambio que se busca, reforzar la mayoría.

Respecto al complemento presentado de Andrés Blázquez, dijo: "Son preguntas que pueden parecen interesantes, pero demuestran cuál es su intención, sólo preguntan por el dinero. Entienden que por ahí (dividendos y retribución del consejo) se puede estar yendo dinero para una futura venta, que se gastara lo menos posible para que hubiese muchos fondos propios y sea una entidad rica".

La semana pasada, para concienciar al sevillismo y también a los grandes accionistas, AU difundió un vídeo de un testimonio directo sobre la importancia de las obligaciones que en 1957 fueron adquiridas por los aficionados, a fondo perdido, para concluir las obras del Ramón Sánchez-Pizjuán. "El vídeo de las obligaciones viene a redundar en lo que siempre hemos mantenido, que el Sevilla históricamente es un club que se ha creado gracias a las aportaciones de los sevillistas, poniendo dinero de forma desinteresada, para terminar el estadio, para el fichaje de Bertoni... Cuando convertimos el club en sociedad anónima aprovechamos ese patrimonio que se había ido creando gracias a esas aportaciones desinteresadas. Ahora más que nunca tenemos que luchar por que el sevillismo de base sea el que proteja ese patrimonio que nos dejaron nuestros mayores".

Por último, Sampedro habló de la estrategia de José María del Nido y sus razones: "Los que han tenido más culpa de esta inestabilidad son los americanos, que están dispuestos a cualquier cosa para llegar al poder. Quizá José María se ha dejado llevar por esta propuesta de los americanos y efectivamente creemos que ha medido mal los tiempos. A día de hoy su estrategia no le está sirviendo. Quizá ha visto la oportunidad que le proponían los americanos y no estaba bien medida o pensada".

En la reunión con Del Nido hubo conclusiones positivas. "Veía fantásticas todas nuestras medidas, a excepción de la de aislar y echar del Sevilla a los americanos. Pero sí apoyo el resto, sobre el blindaje del patrimonio y los símbolos y los himnos, potenciar las áreas sociales y de historia; fomentar la participación de los sevillistas en la entidad; que cada vez más niños y nuevos sevillistas puedan ir al estadio; y que haya un mayor consenso, más estable y que esté siempre en manos de sevillistas".