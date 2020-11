El Sevilla repartirá dividendos: 4 euros por acción

Así lo explica en su escrito, firmado por la compañía Ernst&Young . "La Sociedad ha registrado en el ejercicio todas las transacciones derivadas del desarrollo y finalización de las competiciones en las que participa el primer equipo, aun aquellas que podrían considerarse asociadas a partidos disputados tras la fecha de cierre del ejercicio social, como consecuencia de la pandemia generada por el virus Covid-19. Este registro contable no es conforme al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. En consecuencia, el resultado antes de impuestos del ejercicio se encuentra sobrevalorado en 11.650 miles de euros ".

La cifra de negocios de julio (Liga) y agosto (Europa League) asciende a 28,8 millones de euros . Ahí van incluidas partidas relativas a la parte proporcional de los derechos televisivos de la Liga y también a las eliminatorias de la Europa League y el triunfo final, con su market pool. En ese mismo periodo, la cifra de gastos es de 17,171 millones, divididos en 15,776 millones por gastos de persona l (primas a la plantilla, costes de las prórrogas de contrato de Banega, Bono y Reguilón, por ejemplo) y 1,395 de otros gastos. No está incluida la Supercopa de Europa, que ya es del presente ejercicio. Sin el éxito de Colonia, el balance habría sido negativo.

En el aire el horario de la Junta por las actividades no esenciales

Ayer entraron en vigor las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para restringir el horario de las actividades no esenciales entre las 18:00 y las 7:00 de la mañana. Según lo anunciado en el BOJA, estas medidas estarán vigentes hasta el día 23 de noviembre, día de San Clemente. Pero como parece que el SARS-coV-2 no entiende de clemencias ni de actividades, es posible que la Junta de Andalucía prorrogue estas medidas en el caso de que el índice de contagios, hospitalizaciones y muertes por la pandemia no baje de aquí a diciembre. En tal caso, esto podría afectar a la convocatoria de la Junta de Accionistas del Sevilla, fijada con medidas especiales para el 4 de diciembre, entre las 15:00 y las 20:30 como tope. Cuando la convocó el Sevilla, el toque de queda era a las 23:00 y la hostelería podía permanecer abierta hasta las 22:00, de ahí que se pusieran las 20:30 como tope.