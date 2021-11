Castro: "Somos la vigésima tercera marca y queremos ser la decimoquinta"

José Castro ha dado algunos apuntes interesantes en una entrevista a Cope Sevilla este lunes en la que ha hablado de las aspiraciones del Sevilla a largo plazo, sobre la premisa de colocar al equipo en "el campamento base de la Champions", pero sin obseionarse con la Liga: "Meternos presión, ¿para qué?", dijo sobre ser un aspirante a corto plazo al título.

Uno de los objetivos del Sevilla es que su marca, tanto deportiva como económica, siga creciendo, hasta colocarla entre las 15 primeras del mundo. Lo afirmó al ser preguntado por las reuniones del comité ejecutivo con Julen Lopetegui, un entrenador ideal para el club. "Estamos encantado con él", reiteró.

"El fútbol cambia tanto… Como no vivas cada día el fútbol, esto cambia constantemente. Los ingresos atípicos, internet lo ha revolucionado todo... Ha cambiado todo tanto, que es normal que haya reuniones periódicas con Lopetegui, y que se hable de todo lo deportivo y, también hablamos de la repercusión, de las necesidades que tenemos con los medios, la necesidad de vender nuestra marca, que es la vigésima tercera del mundo, y queremos que sea la decimoquinta", aseguró.

El presidente del Sevilla hablado del crecimiento continuado del club, "estudiado hasta en las universidades de Europa". "Tenemos una nueva red de marketing, con un nuevo directo que ya se verá su trabajo, con logros importantes. Hablamos para que sepa dónde está, que sepa dónde estamos. Por eso tenemos reuniones continuas. El club está en constante esfuerzo para mejorar. Y nosotros hacemos las cosas diferentes. Cuando la gente habla de inteligencia artificial, nosotros llevamos cinco años realizándola; cuando habla de Big Data, llevamos diez años haciéndolo. Y todo es un engranaje. Y es trabajo, y no es casualidad. En Europa se habla del caso del Sevilla y se estudia en las universidades. No hay misterios ni secretos, hay trabajo".

Y también ha dado luz sobre el caso de En-Nesyri, que fue reclamado por Marruecos para realizarse allí más pruebas médicas: "Lo que le digo es la realidad. No sabemos cuál es el tiempo de En-Nesyri. Pueden ser más o menos días. Estamos pendientes de las pruebas que le están haciendo. Si es menos, mejor, porque lo necesitamos. Pero no es un capricho de ocultar nada, es así, hay lesiones que no se pueden definir tanto".

"Rectificar es importante si es para mejorar", dijo sobre cierto hermetismo que ha habido en el club sobre las lesiones. "Es una lesión extraña, y no es la misma lesión. El jugador se repone, pero cuando empieza a jugar tiene otra y no sabemos si conjugarla con la anterior. Es diferente y requiere de pruebas, infiltraciones y otras cuestiones que no domino, y esas pruebas nos dirán cuál es la realidad. Es un jugador importante y queremos todos que vuelva a jugar", argumenta.

Nada acerca del regreso de De Jong: "En el fútbol nunca se puede decir a nada que no, pero en este momento no hay constancia de nada absolutamente. Cuando se abra el mercado todo puede ocurrir, pero no hay nada en este momento, ni de allí para aquí, ni de acá para allá".

La renovación de Fernando: "Es un jugador excepcional. Y como persona, mucho más. Y como profesional, es cum laude. Ya estamos negociando, las dos partes estamos muy contentas y lo más lógico es que continúe unos años más con nosotros".

La lucha accionarial: "Un club como el Sevilla con todo lo que está creciendo y lo que va a crecer, ocurra lo que ocurra, necesita estabilidad. Podría florearlo, pero ahí está resumido de forma clara. Y que cada uno lo coja como quiera".

Koundé: "Fue un buen momento para no venderlo y no lo vendimos. Porque queremos estar lo más alto posible. (...) A veces hay que hacer alguna locura, para conseguir el mejor equipo posible. Es un futbolista extraordinario, y si puede estar con nosotros más años, pues mejor".

Aspirar a ganar la Liga: "Es una Liga más competitiva que otras veces, el Barcelona está en un año de competición, el Madrid es un gran equipo, pero parece que no está en su mejor momento y está arriba del todo… Hay una competitividad bonita e importante. Decir que nosotros no tenemos que atacar la Liga... Nosotros no tenemos que atacar la Liga ni no atacarla, sino intentar conseguir lo máximo, es nuestra meta. El año pasado tres partidos antes tuvimos nuestras opciones y quizá nos faltó poso. Y eso es a base de años y de tener un equipo ahí arriba. Por eso hablo de que tenemos que poner el campamento base en la Champions y no sólo me refiero a los ingresos, sino a tener un mejor equipo, para estar ahí y si alguien se resbala ahí estamos nosotros. Con ingresos de Champions puedes aspirar a fichar mejores jugadores, tener más presupuestos… No tiene sentido hablar de la Liga. Intentar todo, meternos presión, ¿para qué?"

La Champions y los ingresos: "Los ingresos de Champions son súper importantes. Pero la Liga dice que somos el segundo equipo con mayor posibilidades económicas para poder firmar. Eso no quiere decir que nos sobre el dinero. Pero si hay que hacer un esfuerzo lo haremos, con Champions y sin Champions. Tenemos que pensar que esos dos partidos son vitales (Wolfsburgo en casa y Salzburgo fuera) y para nosotros es muy importrante. No sólo en lo económico, en lo deportivo también. No ha sido nuestra mejor actuación en la Champions hasta ahora. Pero la Champions es muy difícil, muy competitiva, muy exigente. El Lille es muy buen equipo, el Salzburgo también; tenemos que ganar estos dos partidos. Todo lo que sea sumar hitos deportivos y económicos te darán más fuerza para cubrir las necesidades, si llega el caso".