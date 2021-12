Pellegrini: "Veníamos con mucha seguridad y hoy regalamos dos goles"

Manuel Pellegrini ha dado su visión del encuentro que ha cerrado la participación del Betis en la fase de grupos de la Europa League. Ha caído derrotado el equipo verdiblanco, que ya tenía asegurada su clasificación para el play off o ronda previa a los octavos de final, que se jugará en febrero, antes de empezar el encuentro.

Con la clasificación certificada, el Betis no le ha perdido la cara al partido e incluso ha podido igualar al final de un partido alocado con un remate al larguero, pero la efectividad no ha sido su mejor. "Esperaba esto del partido, no había objetivos deportivos, ha habido muchos goles, ha habido errores importantes de nuestra parte. Estamos en la siguiente ronda, que es lo que cuenta, pero no estoy contento con el partido de hoy".

"Tuvimos 19 remates, siete u ocho a portería. Ellos nos sorprendieron a los tres minutos en el gol y los otros dos goles fueron fallas nuestras. Fue un partido en el que hubiéramos sacado una diferencia de dos o tres goles por delante, pero por distintos motivos no lo hicimos", prosiguió el chileno, lamentando la cantidad de oportunidades desperdiciadas.

Pellegrini se mostró más preocupado por el balance defensivo que por el ofensivo. "Por supuesto, con el volumen ofensivo no podemos estar descontentos, quizá en la manera como terminamos alguna jugada, que con un poco más de calma y precisión a lo mejor las convertíamos. En cuanto a la parte defensiva veníamos con mucha seguridad y desgraciadamente regalamos hoy dos goles", se quejó el técnico verdiblanco.

Sobre los seis posibles rivales que pueden tocarle en el sorteo del lunes fue lacónico: "No tengo ninguna preferencia, ya veremos quién nos toca en el sorteo del lunes y es una asignatura que dejamos para febrero (17 y 24, con la ida en Heliópolis)".

El domingo llega un partido importantísimo ante la Real Sociedad: "Es un partido de seis puntos, jugamos en casa, sería una importante ventaja sobre ellos. Espero que hagamos un buen partido, concentrados en defensa, como veníamos haciendo, y con mucha intensidad en ataque, que es la característica nuestra".