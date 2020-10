El Chelsea empata en Old Trafford y el Krasnodar cae ante el Spartak

El Chelsea y el Krasnodar tampoco ganaron sus partidos tras la disputa de la primera jornada de la Champions. El equipo de Frank Lampard, no obstante, sacó un buen resultado de su visita a Old Trafford con empate a cero ante el Manchester United. En la Liga Premier rusa, el Krasnodar fue claramente derrotado en su feudo por el Spartak de Moscú (1-3), que accede así al liderato. Además, el viernes perdió el Rennes ante el Angers (1-2).

De esta forma, al igual que el Sevilla, ante el Eibar, la Champions League se cobró su factura por el esfuerzo de los partidos del estreno del Grupo E, que se saldaron ambos con empates.

No obstante, es muy meritorio el empate del Chelsea ante el reforzado Manchester United, que contó con el goleador uruguayo Cavani. Bajo una intensa lluvia, el marcador no se movió en Old Trafford.

La entrada al terreno de juego de Cavani, que ha militado en el PSG las anteriores siete temporadas, no terminó por solucionar la inoperancia en ataque de los locales, que caen en la clasificación que lidera el Everton. Cavani, de 33 años, saltó al campo en el minuto 58 en el lugar de Daniel James.

tampoco puso en cuestión la firmeza de David De Gea. No encontró argumentos al desembolso por los alemanes Timo Werner y Kai Havertz, que formaron el ataque visitante junto al estadounidense Christian Pulisic. Los tres fueron sustituidos en el tramo final. No fue una solución para el equipo de Frank Lampard, que acumula dos encuentros seguidos sin acierto.

El empate es insuficiente para las aspiraciones de ambos. El Chelsea se distancia cada vez más de un liderato que pretende y el Manchester United forma parte de la zona baja de la clasificación, distante de la zona europea de la Premier.

En cuanto al Krasnodar, cayó con contundencia en su feudo ante el Spartk de Moscú, nuevo líder de la Liga Premier.

El argentino Ezequiel Ponce lideró el triunfo del Spartak. El conjunto moscovita, entrenado por el alemán Domenico Tedesco, tuvo en el el argentino la llave para superar a un rival que sólo ha logrado ganar uno de sus cuatro últimos encuentros.

El conjunto de Murad Musaev, que visitará al Sevilla en la Champions el 4 de noviembre, se encontró con un marcador muy adverso en media hora. Ezequiel Ponce abrió el partido en el minuto 13 y una acción del argentino culminada por el nigeriano Victor Moses amplió la renta visitante antes del descanso.

El Krasnodar recuperó parte de sus opciones a la hora de partido, cuando el papuano Jacob Sabua acortó distancias pero el gol del sueco Jordan Larsson a ocho del final terminó por echar por tierra las opciones del equipo local.

El Spartak, beneficiado por la derrota del Zenit ante el Rubin Kazan (1-2) asaltó el liderato de la Liga Premier rusa, mientras el Krasnodar queda anclado en el ecuador de la clasificación en la duodécima jornada.