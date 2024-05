El Chelsea está tras Maresca: la opción utópica del Sevilla ya es imposible

El abanico de entrenadores que estaban siendo vinculados al Sevilla como futuribles se va cerrando poquito a poco. El nombre de Enzo Maresca había sonado como uno de esos casi utópicos entrenadores que ahora mismo están en un nivel muy superior al de este Sevilla en crisis. Y lo que era utópico ya se ha convertido en imposible de forma absoluta.

El ex sevillista es uno de los héroes de Eindhoven y de aquel Sevilla de los cinco títulos que eclosionó a raíz de la temporada del Centenario. Luego se empezó a labrar su nombre como entrenador -tras iniciarse como ayudante de Pep Guardiola- y esta temporada ya ha logrado su salto al primer escaparate internacional con el ascenso del Leicester City a la Premier League.

Maresca aún tiene contrato en vigor con el equipo del King Power Stadium que fuera verdugo del Sevilla en la Champions 16-17 que disputó como campeón de la Premier. Sin embargo el Chelsea ha puesto los ojos en él para hacerse cargo del equipo blue en sustitución de Mauricio Pochettino a tenor de la información de Gianluca di Marzio. El argentino no ha cuajado en Stamford Bridge y según parece aceptará una suculenta oferta del fútbol árabe. Otro más.

Enzo #Maresca is the leading candidate for #Chelsea manager rolehttps://t.co/33XnohfKDg