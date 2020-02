Julen Lopetegui ha atendido a la prensa desplazada a Cluj, en la previa del partido de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El técnico empezó respondiendo si cambiar el chip con Europa puede venirle bien mentalmente. "Ahora toca ya la eliminatoria de la Europa League, es un partido complejo, ante un buen rival, que ha sido contundente aquí en su casa y que es un buen equipo. Nos ilusiona mucho la competición, estamos preparados para afrontar las dificultades tanto del rival como del contexto y venimos con esa intención".

La Liga Europa se reabre con las eliminatorias. Ya no hay margen de error y sí para la ilusión, según Lopetegui. "La Europa League solamente con nombrarla el sevillismo se ilusiona, y estamos en ese estado de ilusión y de atención máxima, porque el partido lo va a requerir".

Diagnóstico del bajón del Sevilla. "Ya hablamos de esto. No existe un diagnóstico certero Hay momentos mejores, momentos peores. Momentos de más acierto, momentos de menos acierto. Lo más importante es el trabajo del día a día, la mentalidad, las ganas, y saber que la temporada es larga. Ha habido momentos mejores, hay momentos peores y volverá a haber momentos mejores, sin ninguna duda. Llegarán a través del trabajo, de la confianza y de la ilusión del grupo, que es grande y fuerte. Y seguimos en eso, en centrarnos únicamente en lo que tenemos que hacer, que es competir bien y conseguir un buen resultado ante un rival potente".

Nada nuevo con los cambios tácticos. "Los cambios los hemos hecho a lo largo de la temporada en base a sensaciones y momentos de los partidos, no es que ahora hagamos cambios que antes no los hayamos hecho. Cuando en un partido crees que tienes que buscar otras cuestiones haces cambio. Han llegado jugadores nuevos y han salido otros. En cuanto a cómo tratamos de atacar y de defender, siempre tratamos de mejorar en todos los aspectos. Es suficientemente importante el partido de mañana y el rival para no pensar en otra cosa".

Toda la atención en el Cluj. "El rival es para no pensar en otra cosa. El Cluj es muy buen equipo y el contexto que va a existir nos va a obligar a competir a un gran nivel, porque nos lo va a exigir el rival, el guion y el contexto".

El estado del césped. "Sí lo he podido ver y nos ocupa, pero no está bajo nuestro control cómo va a estar el campo y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y competir en el contexto que nos digan, y es el que toca. Somos conscientes de cómo está el campo pero no nos paramos ni un segundo a lamentar nada, simplemente es lo que toca y tenemos que saber competir en ese contexto".

Petrescu ve favorito al título al Sevilla. "Estamos en dieciseisavos de final nada más. Hay muchísimos equipos muy buenos, muy potentes y los que lleguen al final y sean capaces de superar las dificultades merecerán el triunfo. Nosotros con esa ilusión y esas ganas, pero sólo estamos centrados en lo único que nos puede ayudar, en el partido de mañana. Y además Petrescu sabe que el fútbol es así. Ahora el partido está cero a cero y el que haga mejor las cosas irá creciendo en posibilidades de pasar la eliminatoria".

Precedente de Petrescu con el Unirea. "Ha llovido mucho desde entonces. Todos hemos cambiado un poquito. No lo conozco personalmente. Pero sé que siempre tiene equipos muy competitivos, con buenos jugadores, tiene muy claro cómo atacar y cómo defender, y eso salta a la vista en los partidos de la Europa League, cómo lo ha hecho hasta ahora. Somos consciente del tipo de rival y del tipo de entrenador que tenemos enfrente".

El VAR de estreno en la UEL. "Igual que con el campo, todo lo que no está bajo nuestro control, sólo podemos confiar en que lo hagan bien. Bajo nuestro control es que el equipo lo haga todo bien mañana y compita muy bien. Hay que confiar en que si entra el VAR sea para mejorar las decisiones, confiemos en que sea así".