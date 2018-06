Continúa el pulso por la Supercopa de España

Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Real Federación Española de Fútbol (RFEF), FC Barcelona y Sevilla FC mantienen increíblemente a estas alturas del verano un pulso por las fechas de la Supercopa de España, la disputa de un título cuyo calendario que se ha convertido un entuerto que, de momento, sigue enquistado.LaLiga defiende que las fechas acordadas en su momento, 5 y 12 de agosto, son inamovibles, mientras la RFEF está en medio de la guerra, fundamentalmente originada por un amistoso que el Barcelona tiene fijado en Estados Unidos el día 4. Pero, curiosamente, el Sevilla anunciaba el pasado lunes también otro amistoso ese mismo día en Estocolmo ante el Arsenal, aunque aclarando que “siempre y cuando la ida de la Supercopa no sea finalmente el día 5”, como está fijada. Además, para el Sevilla estos días chocan con sus eliminatorias de Europa League, que serán un impedimento más para buscar fechas si sigue avanzando en el torneo.Para el pasado lunes había anunciada en Madrid una reunión entre Javier Tebas y Luis Rubiales, presidentes de ambos entes, que finalmente no se produjo, un encuentro en el que este diario ha podido confirmar que no estaban convocados ni el Barcelona ni el Sevilla. Rubiales, que regresaba desde Rusia para tal efecto, no tuvo hueco en la agenda y la reunión no se celebró.

Con los días 5 y 12 de agosto como fechas pactadas, el Sevilla anunció el pasado lunes un amistoso ante el Arsenal, aunque pendiente de la Supercopa

Pero, igualmente, la solución es a día de hoy una incógnita. La Federación propone que se celebre a un solo partido y se compense económicamente a los clubes, pero LaLiga no tiene ninguna constancia de ello y se ciñe a que hay un calendario pactado.Opciones han aparecido otras, como que se dispute a doble partido los días 12 y 19, es decir, una semana más tarde, pisando entonces la primera jornada de Liga con el duelo de vuelta. En tal caso, ello se podría solucionar para no cargar el calendario más de lo debido haciendo coincidir a Sevilla y Barça en la jornada inaugural del campeonato liguero. Ello ayudaría a buscar una fecha intermedia un solo partido (con dos clubes involucrados) y no dos (habría que poner de acuerdo a cuatro equipos).