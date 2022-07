A Corea sin noticias de Marcao

Los plazos se van agotando y el Sevilla pone ya hoy rumbo a Corea del Sur sin más novedades que la constatación de que el equipo ha comenzado la pretemporada. Con un nombre propio encima de la mesa, el brasileño Marcao, el cuarto proyecto al mando de Julen Lopetegui sigue huérfano de refuerzos.

En Turquía se apunta que asistimos a las horas cruciales con la negociación en plena ebullición tras el viaje del director deportivo del Galatasaray para negociar con los dirigentes del Sevilla. Cenk Ergun, al frente de la comitiva otomana, debe dar el Ok final a la oferta nervionense, pero aún no se ha producido. Entre otras cosas porque al Sevilla le ha salido un duro competidor, ya que el Zenit ofrece llegar a los 15 millones de euros que solicita la entidad de Estambul por el jugador, que, eso sí, no quiere ir a Rusia bajo ningún concepto.

Ésta es la baza del Sevilla, pero de momento no hay fumata blanca y en Turquía hay quien afirma que el viaje de Ergun a España es realmente para tratar de cerrar la contratación de William Carvalho, con el que se quieren adelantar al Fenerbahçe, más que para vender a Marcao.

El sustituto de Diego Carlos, por tanto, va a tardar unos días. El Sevilla tenía intención de que Marcao pudiera incorporarse con el equipo en la concentración de Corea, pero de momento todo va más lento de lo deseado por Lopetegui, que sólo tiene a Rekik como central específico a sabiendas de que Koundé lo más fácil es que acabe volando.

El mal trago –por no poder anunciar nada nuevo– lo puede pasar Monchi hoy en la despedida de Diego Carlos, que, como prometió, estará en el Ramón Sánchez-Pizjuán para decir adiós a la afición. Será uno de esos actos emotivos que tan bien preparan los departamentos de protocolo y comunicación, con vídeos con música, la Europa League ganada en Colonia con chilena del brasileño presente y demás.

El director general deportivo, según se ha anunciado por parte del club, estará presente junto al brasileño, ya que no se subirá al avión que llevará al equipo a tierras asiáticas por la dificultad de negociar desde allí, tanto por enlaces aéreos como por horario.

Tampoco parece que hay avances ni en el tema Koundé (aunque la entrada en escena de Jorge Mendes puede empezar a mover hilos) ni en las salidas. Ayer el Getafe esperaba una respuesta de Óscar Rodríguez, pero según Relevo, el jugador podría estar pensándoselo al tener otras ofertas.