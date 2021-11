Triste cero a cero entre Sevilla y Lille en la Youth League

El Sevilla y el Lille se han conformado con el cero a cero inicial en el partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo G de la Youth League que se ha disputado en el estadio Jesús Navas. Los sevillistas, por tanto, quedan pendientes de su próxima visita al Red Bull Salzburgo para pelear por la primera plaza del cuarteto, aunque ahora ha dejado de ser el líder.

Ha sido un partido tremendamente aburrido y con apenas ocasiones claras de gol para ambas escuadras en el recinto sevillista. Apenas un par de acercamientos y tampoco claros frente a un Lille que nada tuvo que ver con el que cayera por un rotundo cero a tres en su domicilio hace dos semanas.

Sin embargo, esta vez los sevillistas no fueron capaces de atacar nunca a una ordenada defensa de los franceses que jamás llegó a sufrir más allá de un acercamiento de Alexandro que se iba a las manos en el transcurso del primer periodo. Lo demás era un quiero y no puedo por parte de los hombres de Lolo Rosano a pesar de que volvían a contar como refuerzos con Juanlu, Carlos Álvarez, ambos del primer filial, y también con Kike Salas, que suele jugar con el C en la Tercera División.

Pero estas aportaciones, aunque hicieron más sólidos a los sevillistas, no sirvieron en exceso en ataque. Sólo Carlos Álvarez era capaz de romper los esquemas de los franceses en la protección de Raux, pero rara vez estaba acompañado el pequeño mediapunta por los desmarques de sus delanteros. Además, sufría una lesión muscular y se tenía que retirar en los últimos minutos.

En la segunda mitad, la ocasión más clara fue para Bica, que llegó desde atrás para rematar a la primera a las manos de un Alberto Flores que tapaba muy bien la portería. Todo concluía, pues, como se inició, con un cero a cero que reflejaba fielmente el escaso nivel futbolístico mostrado por unos y otros. El partido frente al Red Bull Salzburgo será el decisivo.