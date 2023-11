Darío debuta con el Sevilla: "Es el día más feliz de mi vida"

Además del muy habitual Juanlu, que fue titular, y del menos habitual Kike Salas, que salió en la segunda parte, Diego Alonso les dio la oportunidad a otros dos canteranos, Manu Bueno y Darío Benavides.

Éste último tuvo la ocasión de debutar en un partido oficial con la camiseta del primer equipo del Sevilla en Quintanar de la Orden. Salió en la segunda parte, cuando el equipo ya estaba puesto con tres centrales y los laterales como carrileros muy profundos.

Darío Benavides Fuentes (El Ejido, 12-01-2003) llegó al Sevilla en 2019 procedente de la cantera del Almería y está próximo a cumplir los 21 años. En La Mancha tuvo uno de los días más felices de su trayectoria, según dijo. "Din duda, el más feliz de mi vida para mí, para mi familia y para todas las personas que saben lo que llevo recorrido, lo que yo he pasado. Es un día especial que nunca se me va a olvidar".

El futbolista, que participó en algunos ataques y sufrió un fuerte golpe con un rival, describió sus sensaciones en los medios del Sevilla: "Yo estaba viendo correr el marcador de reojo y pensando, por favor, que me saque, que me saque. Estaba esperando poder salir y al final dio la casualidad, el míster míster me dio la oportunidad, y creo la aproveché. En el fútbol es como un embudo y nadie regala nada. Hay que apretar porque hay competitividad, pero esto hay que disfrutarlo al máximo".