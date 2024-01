Datro Fofana, el favorito para la delantera del Sevilla

Pese a la entrada del nuevo año, los problemas del Sevilla no han desaparecido mágicamente. Los de Quique Sánchez Flores no lograron anotar ante el Athletic Club, donde Kike Salas fue el mayor peligro en ataque, y cayeron en el primer partido de 2024. El técnico madrileño tiene la misión de revertir la temporada, pero sin mimbres suficientes, sobre todo en la delantera, se vuelve una tarea que roza lo imposible.

Por ello, en los planes del Sevilla entraba buscar en el mercado un atacante, además de Isaac Romero, que cuajara por perfil deportivo y económico. En esos parámetros, el favorito es Datro Fofana, como adelantó Relevo. Delantero centro de 21 años que pertenece al Chelsea, pero que milita en las filas del Unión Berlín en calidad de cedido. El marfileño no está cuajando buena temporada y, a falta del visto bueno del Chelsea, la idea es que recale en el conjunto nervionense tras 'cortar' su cesión en el club alemán. Si todo va según lo previsto, se convertiría en el segundo refuerzo del mercado invernal, tras despejarse la carrera por Lucien Agoumé.

La trayectoria profesional de Datro Fofana comenzó en el Molde noruego. Tras un gran rendimiento en la temporada 2021-22, cuando anotó 17 goles y dio 4 asistencias, el Chelsea se fijó en el joven de Costa de Marfil, pagando hasta 12 millones de euros por él en enero de 2023. Sin embargo, en Londres no cuajó como se esperaba, donde jugó, incluso, algún partido con el equipo sub 21, y se tomó la decisión de que saliera cedido en verano.

El destino elegido fue el Union Berlín, equipo que disputaba Champions League y venía de dos grandes años. La mala dinámica del equipo alemán 'absorbió' también a Fofana, quien tan sólo ha sido capaz de anotar dos goles y vive un pésimo momento deportivo... y fuera del césped. El pasado 24 de octubre, Urs Fischer, técnico del conjunto germano, decidió sustituir al ariete de Costa de Marfil, pero este no se lo tomó bien y le negó el saludo. Ante eso, el club decidió suspenderle una semana, según informó Sky Sports Alemania.

Datro Fofana refuses to acknowledge the coach after being subbed off pic.twitter.com/GPNKHUo7eU