Déficit, como todos, pero sin vender a Koundé

Uno de los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria del próximo 26 de octubre, antes de la Extraordinaria que solicitaron los Americanos con la idea de remover todo el consejo y elegir uno nuevo, es el informe de cuentas. El Sevilla, después de años presentando superávit, tendrá un balance negativo en esta ocasión. Pero José Castro argumentó que todos los clubes están en déficit por la pandemia.

Según Castro, si el Sevilla hubiera traspasado a Koundé al Chelsea, no habría tal déficit, cifrado en 41 millones de euros. La pandemia tiene mucho que ver, y también el esfuerzo del club en mantener a su principal valor de mercado, con dos ofertas rechazadas en los dos últimos años, primero de 55 millones del Manchester City en septiembre de 2020 –el mercado estuvo abierto hasta el 4 de octubre, al retrasar todo el calendario el Covid– y de 50 millones de euros este mes de agosto.

Evidentemente, Koundé sigue subiendo su cotización, como demuestra su participación, ya como un titular fijo, en la selección de Francia, recién proclamada campeona de la Liga de Naciones con la polémica arbitral que está en boca de todos los aficionados españoles. Y seguramente será traspasado el próximo verano por una cantidad incluso superior, una vez que los mercados se vayan recuperando de la crisis.

Castro explicó así todo esto. "Somos el segundo equipo con más capacidad de límite salarial. A nadie escapa que estamos saliendo de una pandemia y este año no quedaba otra que dar un resultado negativo. No ha habido abonos, entradas ni barras. El marketing y la televisión se han resentido... Aún así, con la oferta del Chelsea de 50 millones se acababa el déficit. Eso habla de la fortaleza del club. No sé cuántos equipos de España le dirían que no a 50 millones del Chelsea y mantener este déficit, teniendo en cuenta que la plantilla vale 400 millones de euros. (...) El déficit viene de la pandemia, pero también de optar por hacer una plantilla más potente antes que vender en los dos últimos mercados. Eso se llama ambición y a veces para tener ambición hay que tener déficit. No pasa nada", aseguró.