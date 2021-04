Del Bosque: "Me da miedo desechar al Sevilla para el título de Liga"

Los ochos puntos que separan al Sevilla del Atlético de Madrid es una diferencia escasa como para desechar al equipo nervionense de la lucha por el título de Liga, según Vicente del Bosque. El ex seleccionador realizó un repaso de la actualidad del fútbol español en vísperas del Madrid-Barcelona de este sábado (21:00) en el programa El Larguero de la Cadena Ser y dejó ese y otros titulares.

"A partir del domingo habrá un favorito más claro", comenzó diciendo sobre el encuentro entre Madrid y Barcelona. "Quedan jornadas por delante, pero hay que ser prudentes. Me da miedo desechar al Sevilla para el título de liga. Ocho puntos no son tantos, cualquiera sabe", añadió en referencia a la distancia con el liderato del cuarto, que es el equipo de Julen Lopetegui.

Preguntado sobre quién veía favorito en el partido entre el Madrid y el Barça, dijo: "No veo a ningún equipo mejor que el otro de cara al sábado. Los dos pueden ganar, sabemos las diferencias de jugar como local o visitante aunque no haya público. Es especular por especular".

También habló de algunos nombres propios, como la irrupción de Pedri, que debe "tomar más responsabilidades", o Mbappé: "Es un jugador diferente, con potencial físico, aparece en momentos decisivos. Es importante y de los mejores del mercado".

La renovación de Sergio Ramos: "Es una cuestión que no me compete a mí. El club tiene sus intereses y el jugador también, eso es ponerse de acuerdo". También alabó su cifra de encuentros con España.

El estado de forma de Messi: "No da muestras de fatiga ni de que no esté en buena forma. A lo mejor tendrá algún bajón y cuando no marque dos domingos seguidos se dirá que se está acabando. Tiene una gran influencia en el juego del Barcelona. Mientras dure, da igual el color de la camiseta con la que juegue. Es muy importante para el fútbol español", prosiguió.