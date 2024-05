Del Nido Carrasco: "Le ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio para que trabaje en el Sevilla todos los días de su vida"

José María del Nido Carrasco quiere reconducir la situación de Jesús Navas tras el anuncio de éste de su adiós del Sevilla y después del duro comunicado que emitió en la medianoche del viernes al sábado el palaciego. Tanto es así que asegura que si se sienta con él un minuto reconducen la situación y le ofrecido "un contrato vitalicio para que Jesús trabaje en el Sevilla todos los días de su vida". Es decir: que se retire en el club de Nervión y una vez cuelgue las botas se quede trabajando en los despachos o el departamento que desee. Quizá llegue tarde.

"Si yo me siento con Jesús un minuto Jesús y yo reconducimos esta situación y desde aquí le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera y cuando quiera colgar las botas en el Sevilla trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de vida de Jesús Navas, porque se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera", ha afirmado el presidente del Sevilla después de un extensísimo comunicado dando su versión sobre todo lo que ha pasado con el anuncio de su adiós y asegurando que había un compromiso desde noviembre de que contaría con él y con otros capitanes del equipo para el nuevo proyecto de reconversión de la plantilla.

"Como el pasado es pasado y en el fútbol y la vida el pasado no vale y si fruto de que no fuera suficientemente clara mi comunicación y con la alegría de que en el comunicado de Jesús dice que no tiene ningún acuerdo con ningún club y que no es ningún problema económico y sabiendo que Jesús es sevillista y que nos enfrentamos a un verano de reconversión que ya dije que me recordaba al previo del título de Turín, porque fue año de reconversión tras dos años quedando novenos sin participación europea y también con un plan económico de reajuste de la plantilla como el de este verano, Jesús Navas es una pieza clave porque es parte del Sevilla Fútbol Club en ese proyecto", dijo en su última parrafada antes de responder a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa convocada de madrugada.

Y remató: "Si Jesús mantiene la decisión de salir yo la respetaré e intentaré que su despedida esté a su altura. Pero espero y deseo que Jesús esté en el Sevilla todos los días de su vida como trabajador, porque sé que lo está pasando y el Sevilla le ofrece a Jesús lo que él quiera desde este momento de su carrera deportiva", concluyó.

La versión completa del presidente

A raíz de la información aparecida en torno a la figura de Jesús Navas en los últimos dos días me veo en la obligación de poner de manifiesto dar la versión del club. Antes que nada quiero decir que a mí no se me ocurriría ni como persona que conoce a Jesús desde 2002, ni como sevillista, ni como presidente del Sevilla confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla.

Jesús es la persona con más partidos en la historia del Sevilla, el que más títulos ha levantado y es la mayor leyenda. Una prueba de ello es que el estadio en cuya sala de prensa estamos hablando hoy lleva su nombre. Con lo cual no quiero polemizar ni se me ocurriría enfrentarme con Jesús Navas ni pública ni privadamente porque yo a Jesús lo quiero como persona y como presidente del Sevilla y como sevillista lo respeto y lo admiro. Pero tampoco puedo permitir en mi condición de presidente que quede en los anales de la historia que Jesús Navas no sigue en el Sevilla porque el Sevilla no quiere que siga en el Sevilla. O ha sido un malentendido, con lo cual asumiría la responsabilidad, porque me consta que Jesús está pasando un mal momento, que esta decisión está siendo y ha sido muy difícil.

Pero voy a contar los hechos tal y como sucedieron y vuelvo a reiterar mi respeto, ni cariño y mi admiración para el futbolista más importante de la historia del Sevilla, al que quiero tanto como persona como profesional, Jesús Navas.

El jueves del partido con el Cádiz a las 9 y poco de la mañana recibo una llamada de Margarita, la persona de la agencia de representación de Jesús, de Bahía, que fue la persona que eligió Jesús como interlocutora, para mí una situación desconocida porque nadie del entorno de Jesús ni el propio Jesús me habían trasladado, la decisión de Jesús de abandonar el Sevilla. Yo estaba reunido con el director de seguridad del Sevilla aquí en la ciudad deportiva. Le puse un whatsapp diciéndole que no podía hablar porque estaba reunido y me contestó: ‘Llámame urgente, tema Jesús Navas’.

Yo pensé que Margarita me llamaba para la renovación de la mañana y a las 9:50 antes del entrenamiento yo llamé a Margarita pensando que me iba a decir cuándo íbamos a tratar la renovación de Jesús. Cuando descuelga el teléfono me pregunta cómo estoy y yo le digo que estoy muerto después de haber perdido con el Cádiz y de haber dado otro disgusto a nuestra afición, que no merecía un partido como el que había jugado el Sevilla. Le digo que me cuente y me dice que quiere trasladarme la decisión irrevocable de Jesús de abandonar el Sevilla. Yo le digo que si esa decisión se toma al margen del club y que si el club no tiene nada que decir. Y me dice que esa decisión era irrevocable y que Jesús a las 10:30 iba a comunicar a sus compañeros en el gimnasio y a los miembros del staff del primer equipo su decisión de abandonar el Sevilla. Yo me quedo en estado de shock. Y entiendo que lo que tengo que hacer ante una decisión irrevocable de la mayor leyenda del club es respetarla.

A los 25 ó 30 minutos el director deportivo recibe una llamada de Jesús Navas porque le gustaría que estuviéramos presentes en el gimnasio en la comunicación que iba a hacer ante la plantilla. Y Jesús comunica a la plantilla que ha tomado la decisión hace tres o cuatro meses, comunicación que hace ante todos los trabajadores del Sevilla y del primer equipo, utilleros, fisios, cuerpo técnico, jugadores… Y que esa decisión es irreversible porque lleva dos años sufriendo con el Sevilla. Que lo está pasando mal con la situación del equipo y que había tomado esa decisión hacía tres o cuatros meses antes.

Cuando yo voy a la presentación del primer capítulo de la serie La Copa imposible sobre el título de Turín digo que yo había trasladado públicamente y en privado a Jesús mi intención de que siguiera en el Sevilla todo el tiempo que quisiera para que colgara las botas en el club. Y que yo lo único que podía hacer era respetar su decisión, porque Jesús se merece decidir que lo que quiera en el Sevilla, y el Sevilla sólo puede rendirle pleitesía y que el Sevilla sólo estaba preocupado desde ese día trabajar para ver cuándo vuelve Jesús Navas al Sevilla.

Cuando ayer por la noche pasadas las doce de la noche, que es raro que no estuviera dormido, el departamento de comunicación me manda el comunicado que Jesús o el entorno de Jesús había realizado yo tuve dos sentimientos: uno de sorpresa o tristeza y otro de alegría. De tristeza porque no hay cosas que comparto y de alegría porque Jesús dice que no tiene firmado ningún acuerdo con ningún club y que su no continuidad no es por un problema o una oferta económica, que él es sevillista y que habría esperado que desde el jueves que anuncia su adiós hasta ayer por la noche el club le hubiera trasladado lo que ya había hecho en dos ocasiones yo: nuestra idea de que siguiera en el Sevilla.

El 10 de noviembre de 2023 a las siete de la tarde, dos horas antes del derbi Sevilla-Betis, después de haber hablado con Iván (Rakitic) para decirle que quería hablar con los cinco capitanes del Sevilla, con Iván, con Jesús, con Sergio (Ramos), con Fernando y con Lucas (Ocampos), que si podíamos vernos en la finca de Sergio y le dije a Iván que convocara a los capitanes para hablar con ellos. Cuando llegamos a la finca de Sergio yo les comuniqué que en poco más de un mes iba a ser presidente del Sevilla y que quería consolidar mi proyecto de presente y de futuro en torno a cinco personas que eran Sergio Ramos, Jesús Navas, Lucas Ocampos, Fernando Reges e Ivan Rakitic. Les trasladé la importancia del partido con el Betis para nuestra afición y mi preocupación de la situación deportiva y les trasladé que quería reconstruir un nuevo Sevilla con su ayuda y con sus figuras, las de los cinco jugadores que estaban allí, y que yo lo único que les podía ofrecer como presidente del Sevilla que no tuvieran, porque tenían prestigio, títulos y dinero, era tiempo. Y que esos cinco jugadores iban a jugar en el Sevilla todo el tiempo que ellos quisieran y que el día que se retiraran yo les ofrecía trabajar en el Sevilla en el puesto que quisiesen. Les pedí el compromiso de contar con ellos en mi proyecto, les dije que iban a ser en el vestuario el núcleo duro, y todos ellos aceptaron el compromiso moral de seguir en el Sevilla el tiempo que desearan.

En el mes de diciembre después de un entrenamiento les pregunté a Iván, a Jesús y a Sergio que si podía incluir en esa reunión a Nema (Gudelj) y me vi con los cinco y con Nema en el palco del estadio y entre las conversaciones que tratamos, la situación del equipo, que la situación era complicada, les volví a trasladar a los seis que ellos iban a seguir en el Sevilla el tiempo que quisieran y que contaban con mi compromiso personal de estar en el Sevilla hasta que ellos se retiraran. Para mí el compromiso de ellos era claro, y si Jesús no lo entendió así lo único que puedo pedirle disculpas a la mayor leyenda del Sevilla. Y después me llamó Iván para decirme que quería romper ese compromiso moral tras una conversación con el míster y que quería marcharse del Sevilla y le dije que tenía las puertas abiertas para decidir su futuro. Y Fernando me transmitió días antes que fruto del trágico accidente que sufrieron dos sobrinos suyos en el cual murió uno, que en paz descanse, necesitaba que le permitiera romper ese compromiso moral para marcharse a Brasil para vivir con su familia. Y le dije lo mismo, que él podía decidir su futuro.

Vuelvo a decir que si Jesús no entendió la palabra del presidente de que iba a jugar en el Sevilla hasta que se retirara y después iba a trabajar en el Sevilla hasta que quisiera, si no lo entendió o su entorno no lo entendió por falta de información, puede ser un malentendido que yo asumo y le vuelvo a pedir disculpas a Jesús, pero yo entendí que era un compromiso más que suficiente.

Desde el día que soy presidente del Sevilla, siempre que he hablado en todas las interveciones que he tenido ante los medios de comunicación, cada vez que se me ha preguntado por Jesús o por Sergio, he dicho que el momento de abordar las renovaciones después del compromiso con ellos que nadie conocía pero que ya había asumido con ellos era cuando acabase la temporada, aunque no lo hayamos verbalizado, porque hasta el día del Mallorca el Sevilla se ha estado jugando no descender a Segunda División. Y yo entendí que el momento después de ese compromiso para abordar las renovaciones era cuando acabase esa temporada, con la tranquilidad de que yo ya les había trasladado la idea del club.

Si yo me siento con Jesús un minuto Jesús y yo reconducimos esta situación y desde aquí le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera y cuando quiera colgar las botas en el Sevilla trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de vida de Jesús Navas, porque se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera. Eso es lo que puedo decir. Si Jesús mantiene la decisión de salir yo la respetaré e intentaré que su despedida esté a la altura de lo que es, una leyenda del Sevilla. Pero espero y deseo que Jesús esté en el Sevilla todos los días de su vida como trabajador, porque sé que lo está pasando y el Sevilla le ofrece a Jesús lo que él quiera desde este momento de su carrera deportiva.

Las respuestas a los periodistas

Tras su larguísima intervención, el presidente del Sevilla ha respondido a las preguntas de los periodistas. Y ha reiterado que Jesús Navas ya tenía su compromiso verbal y moral de que contaba con él. ¿No se podría haber evitado esto de haber hecho la oferta antes? "Le dije en noviembre y en diciembre que iba a seguir y que cuando colgara las botas podría seguir trabajando con él. Yo nunca hablé con él de temas económicos", replicó al ser cuestionado sobre la drástica reducción de contrato a la que se vería obligado el club en su oferta de renovación.

"El compromiso era cuando acabara la temporada y pudiéramos abordar las condiciones del contrato. Pero creo que Jesús, que es casi un hijo para nosotros, no necesita un documento del club teniendo el compromiso personal del presidente del Sevilla. Y si lo necesita y yo me equivoqué entendiendo que era una decisión irreversible comunicada al equipo y por su agente a mí, entendí que era suficiente. Y lo hice. Yo todavía no he hablado con Jesús. Que la prensa diga que el contrato si le íbamos a ofrecer un contrato cuatro veces más bajo o dos o uno… No es que el Sevilla le haya ofrecido a Jesús un contrato iba a ser mayor o menor", continuó.

¿Cree que su agenda de representación ha realizado alguna jugada poco ortodoxa? "Yo tengo una relación magnífica con su agencia y me llevo muy bien con Margarita. Y he querido decir que quizá haya habido un malentendido con su anuncio en el gimnasio y lo que hablamos antes. Yo reitero que creía que el compromiso existía y cuando vi que era una decisión irrevocable la respeté. Mi idea era haber hablado con Jesús. Ayer el equipo no entrenó. Él no me ha transmitido a mí personalmente su intención de abandonar el Sevilla. Y yo me agarro a la parte del comunicado en la que dice que le gustaría seguir en el Sevilla. Y le ofrezco que él se retire aquí y siga luego como trabajador. Se han podido cometer errores tanto por su parte como por la mía y yo lo único que puedo hacer es pedir disculpas".

"Yo creo que sí tiene retorno esta situación tras leer el comunicado porque dice que él no tiene compromiso alguno más que ir a la Eurocopa con la selección. Yo ya había hablado con él en noviembre y diciembre delante de los capitanes considerando a Lucas y a Nema también como capitanes", agregó.

También insistió en querer hablar con el palaciego. "Reitero que si hablamos cara a cara en un minuto lo arreglamos y dije que había partes del comunicado que me habían dejado tristes pero no tengo rencor ninguno. Dije que sentía tristeza porque quizá él no haya interpretado bien mis palabras. Lo conozco desde hace 22 años y lo quiero. Me gustaría que estuviera en el Sevilla hasta el resto de sus días como le trasladé en dos ocasiones y como hago público hoy para que no haya malos entendidos".

"Me encuentro bien. Con ilusión por regenerar el proyecto y la afición del Sevilla es soberana. Y es exigente y ambiciosa. En el proceso de regeneración hemos tenido que pagar una temporada muy dura como esta. He pedido 25 veces disculpas por esta mala temporada y ya sólo pienso en el proceso de recuperación y sólo espero que con Jesús se reconduzca la situación. Si Jesús y yo nos miramos a los ojos lo reconducimos en dos minutos", dijo. "En ningún momento me he planteado a dimitir", añadió antes de

Sergio Ramos también tendrá la misma oferta de contrato vitalicio. "Ya se lo he ofrecido. En la reconstrucción están Jesús y Sergio porque sienten el Sevilla y saben la idiosincrasia y son pilares. Tendremos esa conversación para que tanto Sergio como Jesús sigan en el Sevilla".