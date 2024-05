Tremenda carta de Jesús Navas dando su versión: "No ha habido ninguna llamada para mi continuidad"

José María del Nido Carrasco dará en la mañana de hoy (10:30) una rueda de prensa convocada a los medios de comunicación ya bien entrada la madrugada poco después de que Jesús Navas hiciera pública una "carta abierta a mi Sevilla" dando su versión de su abrupta e inesperada despedida del club de Nervión. Un tremendo comunicado que puede suponer un terremoto en el Sevilla.

El palaciego habla con dolor ante las informaciones aparecidas sobre las razones de su adiós y negando rotundamente que tuviera la decisión tomada desde hace cuatro meses. Desde enero concretamente. Además denuncia que no ha "recibido ninguna llamada, ninguna" de parte del club para realizarle una oferta de renovación.

También niega que se vaya porque tiene una gran oferta y asegura que sólo está centrado en jugar la Eurocopa con la selección española y no pensando en su futuro inmediato en ningún club.

Y lamenta que el comité de dirección no tuviera una respuesta de cariño cuando le comunicó que se iba del Sevilla. Una réplica para intentar convencerlo de que cambiara de opinión al menos.

La carta de Jesús Navas termina de emborronar un asunto mal llevado por el Sevilla. El presidente blanquirrojo dará hoy sus explicaciones y puede poner un poco de luz en todo este embrollo que deja una imagen muy triste en torno a la mayor leyenda de la historia del club nervionense. Un símbolo de la cantera. El hombre de los récords y de los ocho títulos. Efectivamente, su adiós es el trasunto perfecto de la deriva actual del club.

Carta abierta a mi Sevilla pic.twitter.com/9yr9TF3RRp — Jesús Navas (@JNavas) May 17, 2024

La carta de Jesús Navas completa

Hola sevillista…

Ha sido un día triste, un día muy difícil para mí, un día que nunca pensé que llegara, un día que dada la decisión que he tomado os debo ser sincero: ni yo mismo me lo creo. Pero es así como se ha dado. He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así.

Mi marcha del Sevilla FC trataba de explicarla cuando algunos de mis compañeros me preguntaban y les decía que para mí era una locura lo que estoy viviendo. Sólo porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla. Me muestro ante mi último año y es difícil de afrontar, por cómo lo vivo y por cómo lo siento, porque un fútbol sin mi Sevilla no es una decisión que se puede tomar hace cuatro meses.

Es más, ya pasé por esta situación el año pasado cuando tenía contrato y, a pesar del año duro, peleé por seguir adelante y estuve ante la misma situación que la de este curso. Pero no estaba decidido porque sólo mis más íntimos saben lo difícil que era para mí pensar en una salida. Porque es mi Sevilla y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera vamos a verlo'…

Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad. Por eso, lo único que quería era poder disfrutar de vosotros, en una inolvidable última jornada en Nervión. Eso es lo único que me importa, mi afición y mi Sevilla, esperando estar pronto de vuelta para ayudaros porque lo importante es poner el corazón y la sangre sevillista, y eso es todo lo que he hecho en todos estos años.

Termino con un tema doloroso. Han dicho que abandono por una oferta mejor, pero si hubiera sido por eso no hubiera estado en el equipo de mi alma prácticamente toda mi carrera. Tampoco tengo equipo porque me quiero centrar en cuerpo y alma en mi país, a quien espero ayudar en el futuro, tal y como he hecho con honor con mi Sevilla.

Jesús Navas González