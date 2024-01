"José María del Nido Carrasco no tiene ningún ego, está tres o cuatro mil pasos más atrás que el Sevilla"

La imagen de la última Junta General de Accionistas del Sevilla, que prácticamente se cerró con un "eres un mierda" por parte de José María del Nido Benavente a su hijo, José María del Nido Carrasco, era lógico que estuviera presente en la primera rueda de prensa de éste como presidente del Sevilla Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva y, como era natural, era la tercera pregunta que se planteaba.

La respuesta de Del Nido Carrasco no pudo ser más conciliadora al respecto. "Uno de los objetivos que me marco es la unión y me gustaría que todos los accionistas estuvieran apoyando la gestión del club. La imagen de la Junta no fue agradable, pero me marco trabajar por y para el Sevilla. Del ruido me olvido y me tengo que dedicar a trabajar por el Sevilla FC".

Después de 16 años trabajando para el club sus primeras sensaciones como presidente eran las siguientes: "Las primeras horas han sido frenéticas, intensas, como espero que sean el resto de horas que dure mi mandato. He sentido mucha responsabilidad y esto es algo que todos hemos soñado. Las primeras horas son magníficas".

Respecto a la división, fue muy político en su respuesta: "Soy consciente de que como en toda situación habrá gente contenta y quienes no lo estén, me voy a dejar la vida para que me quieran un poquito o más. Llevo 16 años en el club y de todos los trabajadores y mis presidentes he aprendido, quiero darle mi propio sello. Hay que volver a nuestro modelo de jugador más desconocido, joven y revalorizable. Un salto en todas las líneas de negocio respecto a los planes que teníamos diseñado".

¿Se siente deslegitimado para ser presidente del Sevilla, como ha advertido José María del Nido Benavente? "No soy consciente de que haya impugnado el nombramiento, me nombra el consejo por una mayoría aplastante y estoy nombrado por el órgano que corresponde. Pepe ha liderado durante 10 años el club de manera muy exitosa y quiero tener un reconocimiento, lo he ayudado a él como vicepresidente y ahora me toca ser presidente y voy a liderar al club a mi manera. No me resta ninguna legitimidad, el consejo se reunió el 31 de diciembre y nombró como presidente, tenemos un pacto que asegura la estabilidad del Sevilla durante 4 años, no hay nada que nos reste legitimidad, lo decimos nosotros y lo dicen todos los juzgados en los que se ha planteado".

El papel de su padre y la posibilidad de un acercamiento. "Le he tendido siempre la mano y estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas sevillistas por el bien del Sevilla FC. Trabajaré por la unidad y cuando el club ha estado unido hemos conseguido muchísimos hitos deportivos, estoy dispuesto con todos, incluidos por supuesto mi padre".

Tono frío "He venido a este campo con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, pero estoy aquí como presidente del Sevilla y quiero hablar como presidente y aquí están quienes tienen que están y me siento más que arropado por ellos"

Otra cuestión, la necesidad de variar la línea de gobernabilidad del club. "En la vida se gana o se aprende, he aprendido de los errores y también de los aciertos, que han sido muchos. Quiero liderar el club a mi manera, pero lo importante es que el club vaya bien. Lo último que me importa es mi cuita personal. Tres o cuatro mil pasos más para atrás que el Sevilla está José María del Nido Carrasco".

Gritos en contra en el entrenamiento

Alguien le plantea que en la misma mañana del martes se han ido gritos en contra de su gestión en el entrenamiento a puerta abierta de la plantilla: "De esta mañana me quedaría con muchas cosas, no he podido estar porque el día de hoy ha sido frenético, me quedo con que ha habido 16.000 sevillistas y muchos de ellos niños, con eso es con lo que me quedo, seguir acercando al equipo a la afición. Voy a trabajar para que el que no me quiere me quiera un poquito y para el que me quiera me quiera más. Con que quieran al club y al equipo me sentiré satisfecho".

Otra valoración sobre los dos últimos años relacionada con los ingresos: "El Sevilla, a nivel de ingresos, ha batido todos sus récords, el problema es que durante el último año y medio hemos tenido una temporada mala. Necesita un buen mercado de invierno y que empiecen a conseguir resultados deportivos, cojan confianza y acabar la temporada de la mejor manera posible para regenerar el proyecto".

Última cuestión sobre el mandato de José María del Nido Carrasco y la línea continuista o rupturista: "Las cosas que se hacen bien las voy a intentar mantener e incluso impulsar. Las que no las voy a intentar corregir. Tranquilidad, paciencia y firmeza para las decisiones a adoptar, seguro que habrá cambios, pero con tranquilidad".