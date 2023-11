Diego Alonso: "Contra el Arsenal debemos atrevernos a ser nosotros mismos"

Diego Alonso afronta su sexto partido al frente del Sevilla después de tres empates en la Liga, el triunfo copero ante el modesto Quintanar y una derrota en la Champions League contra el Arsenal, rival al que visita este miércoles con el reto de reavivar sus opciones de clasificación.

Es por ello que el técnico sevillista tiene claro que en la máxima competición continental "hay que lograr puntos para clasificarse a los octavos de final, que es el objetivo". "Estoy convencido de que se va a definir todo en la última jornada. Ésta es una ocasión de lograr puntos que nos ayuden. El Arsenal es el cuarto o quinto mejor equipo de Europa. Ya demostramos en casa lo que somos capaces de hacer y debemos competir de una forma similar a la de hace dos semanas, minimizando los errores. Ante rivales de esa jerarquía hay que estar a tope", avisó el uruguayo.

El preparador nervionense, reforzado por las palabras de Pepe Castro, no se pone nervioso porque esa ansiada y necesitada victoria no llega: "Ganar ayuda, es el bálsamo más grande para el que compite. Y al no haberlo hecho en Liga y Champions lo tenemos como una necesidad. Pero tenemos claro el camino a seguir, de cómo queremos jugar. Como estamos todos seguros, es cuestión de tiempo", insistió el uruguayo sobre su propuesta futbolística: "Ojalá hubiera llegado antes esa victoria. No soy alguien obtuso que no vea cuando cometemos errores. El día del Celta tuve autocrítica, no hicimos el mejor segundo tiempo, pero jugamos e hicimos más de lo que habíamos hecho con anterioridad. Lo descatable, además del punto, es que sabemos por qué jugamos mal, entendemos lo que nos está sucediendo. Creo que el partido de Vigo fue aceptable y terminamos haciéndolo bien", aseguró.

Es por ello que Diego Alonso indicó que se siente "con toda la confianza". "Todos dentro de la entidad, jugadores, cuerpo técnico y directiva tenemos claro el camino para que el club sea lo que todos queremos que sea. Si uno sabe lo que quiere hacer es más fácil construir para ser un equipo solvente. Las victorias dan tiempo, sin duda, y nos hubiera encantado ganar al Celta. Pero cuando uno juega bien es más fácil ganar y cuando uno se equivoca y sabe por qué se está equivocando, es más fácil hacerlo mejor. Ante el Arsenal tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos y tener las ideas muy claras".

Con el derbi a la vuelta de la esquina y afrontado una cita clave en el Emirates en la Liga de Campeones la pregunta era obligada: ¿reservará algún jugador? "Cada partido es una historia distinta y en mi cabeza siempre tiene que está como prioridad el duelo que vamos a jugar primero, teniendo en cuenta lo que hay en pocos días o las recuperaciones de los futbolistas. La semana pasada con la Copa también rotamos. Movemos jugadores por rendimiento y estado de forma", explicó.

Dos preguntas más respondió Diego Alonso, cuestionado por un En-Nesyri que en Vigo, tras volver a ser suplente, no festejó su gol: "Me encantó que no lo festejara. Era el empate y cogieron el balón para ir al centro de la cancha. Lo felicité. ¿Si tiene malestar por no jugar? Hay que preguntárselo a él". Por último, sobre posibles refuerzos en el mercado de invierno echó balones fuera: "No creo que sea el momento para contestar esa pregunta. Mi foco está en el día a día. Hay una evaluación permanente y un necesario conocimiento más exhaustivo de la plantilla. Estamos en franca sintonía, nos entendemos cada vez mejor y entendemos dentro cuál es el camino y hacia eso nos dirigimos. Y eso tiene que ver con lo que pase en los próximos partidos".