Diego Alonso: "No salimos con la intensidad que pedía el partido"

Diego Alonso hizo su valoración del empate entre el Sevilla y el Cádiz en el Nuevo Mirandilla (2-2) ante las cámaras de Movistar LaLiga al poco de concluir el encuentro. Su equipo se vio obligado a buscar la remontada, que no completó, aunque sí logró igualar los dos tantos con que se adelantó el equipo de Sergio González tras dos errores en la construcción del juego desde atrás, en campo propio.

"De bronca por no poder ganar. Evidentemente hemos ganado un punto, pero para nosotros hemos perdido dos. Siempre queremos los tres puntos y no nos sentimos felices con el resultado, tampoco con el juego, sobre todo en los primeros 20 minutos. No salimos con la intensidad que nos pedía el partido", reconoció el técnico uruguayo, que suma su segundo empate en sus dos partidos de Liga.

"Después que nos vimos abajo empezamos a recuperar y a jugar como teníamos que hacerlo", continuó. "Puedes hacerlo mejor o peor, pero lo que tenía que estar, como pasó después en la segunda parte, el equipo lo puso y pudimos empatar el partido y hasta pudimos habérnoslo llevado", añadió.

La construcción del juego del Sevilla desde atrás queda en entredicho como en anteriores periodos con otros técnicos anteriores a Mendilibar. "Eso no se dio en los dos partidos anteriores, en que lo hicimos muy bien. Yo creo que el tiempo te da todavía más variantes, más posibilidad de poder jugar. Pero creo que es un poco lo que hablé antes, de la intensidad, que del juego".

Sobre el gol anulado a Sergio Ramos con 2-0, por fuera de juego posicional de Ocampos, dijo: "Hemos revisado ahí en el partido y daba la sensación de que podía impedir la visión. Ahí tengo que darles la derecha a los árbitros. Yo no soy de hablar de de las jugadas polémicas, simplemente trato de hablar con mis jugadores para que podamos ayudar en lo que sea y si hay una decisión polémica como en este caso darle la derecha al árbitro".

¿Qué le falta al Sevilla, entonces, para lograr su primer triunfo con el uruguayo al frente? "Seguir empujando, seguir empujando, trabajando. Hoy era un partido que sabíamos lo difícil que iba a ser, por el ambiente que hay, por cómo pelea el Cádiz cada balón. Lo que hicimos en el segundo tiempo tiene más que ver con lo que nosotros queremos que con lo que hicimos en la primera parte".