Rakitic, enfadado con el inicio, le dedicó su gol al suplente Dmitrovic

Ivan Rakitic mostró su enfado tras el encuentro por esos dos errores en la salida del balón que costaron los dos tantos del Cádiz, algo que condicionó el partido: "Esto es la Liga y no se permite bajar el nivel ni un 5%. Muy enfadado de empezar así el partido, estoy orgulloso del nivel y de la manera de dar la vuelta. Pero también tenemos que tener más tranquilidad, buscar más y crear más ocasiones", dijo el suizo-croata, que dedicó su gol a Dmitrovic, cuando Nyland salvó al equipo del 3-1 en el minuto 52...

Sobre esos errores en la salida del balón, añadió al ser preguntado en las cámaras de Movistar LaLiga: "No sé, igual nos tenemos que meter una hostia entre nosotros, para espabilar y para entender que así no puede ser. Me parece muy bien la intensidad para dar la vuelta, pero eso tiene que ser desde el primer minuto, pero eso tiene que ser desde el primer minuto, no desde el minuto 20 ó 25 cuando ya van 2-0".

¿Es responsabilidad del entrenador que haya esos fallos en la salida? "No, eso es cosa de nosotros, tenemos que entender que no nos puede pasar, otro empate más y ha sido un partido para poder llevarnos los tres puntos. Veníamos de dos partidos muy buenos, pero no puede ser que elijamos los partidos cuándo hay que ir a tope y cuándo no", añadió el suizocroata.

Sobre su dedicatoria a Dmitrovic, al ser cuestionado por el periodista, dijo: "Todos sabemos la relación que tengo con él. Me da mucha pena verlo ahí, es el apoyo mío personal y también del vestuario. Tiene un carácter espectacular, somos un equipo, nadie baja los brazos, que sepa el cariño que le tenemos y que es muy importgante para nosotros".