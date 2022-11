En directo, el análisis de Monchi del Sevilla, la Champions y el derbi

Son tiempos excepcionales en el Sevilla, desgraciadamente con un tono bajo o negativo, no positivo precisamente. Eliminado ya de la Champions League, aunque clasificado para la Europa League, algo de lo qu no puede presumir el Atlético de Madrid, por ejemplo, el equipo de Sampaoli cayó a puestos de descenso tras el triunfo del Getafe en Elche, justo antes de visitar a un crecidísimo Betis que le ha tomado la alternativa como cuarto clasificado de la Liga cuando se han jugado 12 jornadas.

En tales circunstancias, y después de que José Castro admitiera el fallo en la planificación de esta temporada, Monchi se salta la norma -suele atender a los medios oficiales en los viajes solamente- y atiende a la prensa desplazada a Mánchester para el partido con el City, un encuentro en el que, con el Grupo G ya totalmente definido en sus posiciones, sólo sirve para el dinero -2,8 millones de euros el triunfo y 930.000 euros el empate- y, lo que no es baladí, la moral y la imagen de un grupo necesitado de todas las ayudas mentales.

El partido con el Manchester City

Una de las primeras cuestiones era el incómodo partido de este miércoles en el Etihad Stadium, con el grupo G ya definido. “No es un partido normal. Las opciones matemáticas de variar la posición no van a cambiar, pero es un partido de Champions, ante el Manchester City y con el escudo del Sevilla en la camiseta, por lo que debemos darle la seriedad y la importancia que tiene. El Sevilla compite en amistosos en Rota o San Fernando y en Champions debemos competir y conseguir el mejor resultado posible. Moralmente nos puede servir un resultado positivo para recuperar confianza y creer en nosotros”.

Un tiempo callado

Tras un tiempo en silencio, vuelve a hablar Monchi. "Siempre he hablado mucho y yo mismo me he cansado de escucharme. Creía que era bueno pararme un poquito, porque el mensaje mío no llegaba, por la situación deportiva, y porque a veces me equivocaba y no estaba tan lúcida. He estado tres semanas sin conceder entrevistas, pero sí he seguido en el trabajo del día a día. Ha sido una decisión personal, porque si no eres capaz de transmitir lo que quieres y tú mismo te ves equivocándote al escucharte, pues es mejor no hablar. No he estado de vacaciones".

"Es un momento complicado. Lo personal ahora no es secundario, sino lo siguiente. Es una situación fea, una situación difícil. Pero estamos con la ilusión y toda la fuerza para darle la vuelta a esto. No cabe lamerse las heridas, hay que hacer autocrítica puertas adentro, hablar menos y hacer más".