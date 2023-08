Djibril Sow: "Espero poder potenciar al Sevilla, hacerlo más grande"

Un box to box. De área a área. Así se define Djibril Sow, el primer fichaje de la era de Víctor Orta en el Sevilla, que lo anunció en la tarde noche de este viernes como su nuevo jugador hasta 2028. "La mezcla de ofensivo y defensivo es donde mejor me siento, box to box. Pero realmente no importa dónde estar, siempre intento dar lo mejor para ayudar al equipo. Mientras pueda ayudar estaré contento. Hay muchos jugadores con mucha experiencia en mi posición de los que aprender, por lo que espero que me ayuden mucho para alcanzar el siguiente nivel", dijo en su primera entrevista como sevillista, en los medios del club.

El internacional suizo valoró sus nuevas sensaciones en el Sevilla desde San Francisco. "Sé que es un club muy grande, no solo en España, sino a nivel internacional. Creo que es un club que me viene genial, vamos a jugar la Champions, una buena razón para venir, y espero que podamos potenciar al club, hacerlo más grande. Este es uno de mis retos, llegar a lo máximo", destacaba el mediocentro.

Evidentemente, empieza una nueva etapa muy motivadora para el jugador de 26 años. "Estoy muy feliz ahora. Han sido semanas largas pero ya he podido firmar y estoy muy contento. Han sido unas semanas estresantes, pero las conversaciones con el Sevilla siempre fueron positivas y siempre me mostraron que me querían aquí. Yo solo tenía al Sevilla en la mente y estoy muy contento de que hayamos podido alcanzar un acuerdo y poder jugar aquí"

El paso de jugar en el estadio donde ganó la Europa League

Un aliciente indudable es la trascendencia europea que tiene el heptacampeón de la UEFA Europa League. "Era un paso importante para mí avanzar en mi carrera, tener un nuevo reto y seguir mejorando. Estoy muy impresionado en cómo se han esforzado en convencerme para tenerme y enseñarme lo grande que es este club y que ha tenido tantos éxitos".

Seguro que sentirá algo especial en el Sánchez-Pizjuán. Allí, como titular, ganó con el Eintracht de Fráncfort su mayor trofeo, la Europa League ante el Glasgow Rangers en 2022, tras los dos campeonatos que ostenta con el Young Boys suizo: "Es un club muy emocional, igual que la ciudad. Tengo muchas ganas de jugar enfrente de estos aficionados y demostrarles por qué he elegido este club. Era el destino, mi mejor éxito lo logré en ese estadio, donde ahora voy a poder jugar todos los fines de semana. Es una historia muy bonita", aseguró.

Y también habló sobre la posibilidad de debutar ya en el amistoso ante el Atlético de Madrid: "Estoy preparado para jugar ya mañana. No depende de mí, pero estoy preparado desde hace semanas, simplemente me tengo que adaptar, pero será rápido y la forma física no será un problema. Tengo que conocer la forma de jugar del nuevo entrenador, pero estoy deseando jugar el primer partido. Hoy he aprendido a decir: ¡vamos, mi Sevilla, nunca te rindas!", dijo de forma expresiva para terminar.