Eindhoven otra vez y con clara ventaja

AUNQUE pasó mucha agua bajo los puentes y ello conlleva variaciones en el ritmo vital, la cita de hoy en la ciudad de la Philips es especial, muy especial. Casi diecisiete años ha transcurrido desde aquel 10 de mayo en que, escrito está, se abrió el pórtico de la gloria para el Sevilla. Diez de mayo de 2006 tras haberse visado la ida el jueves de Feria mediante zurdazo inmortal de Antonio Puerta y esta tarde el Sevilla vuelve al lugar de dichos autos.

Era aquel Sevilla de Juande que comandaba Kanouté y que tenía escuderos tan cualificados comoPalop, Alves, Javi Navarro, Maresca, Renato, Adriano, Navas, Luis Fabiano o el mismísimo Puerta. Fue la noche más grande con póquer de goles sobre un Middlesbrough, Boro para los amigos, que preñó de gozo el corazón del sevillismo. Y esta tarde, cuando la vida cambió, el Sevilla hace un alto en su calvario liguero para saltar al Philips Stadion con tres goles de ventaja.

Y aunque siempre, siempre, en fútbol es toro hasta el rabo, el trío de anotaciones del pasado jueves en Nervión parece renta suficiente como para que el Sevilla pase sin sufrimientos. Sin duda alguna, los buenos oficios de Sampaoli han conseguido que el viento role para que sople de popa y no tan de proa como lo ha venido haciendo hasta no hace tanto. Y así, afrontar el segundo acto de este pleito con confianza será lo lógico tras el derroche de superioridad mostrado en la ida.

Sí choca en este tiempo de Liga y Europa compartidos que el mejor fichaje de Monchi en la ventana invernal no esté inscrito y sí lo esté un futbolista inservible hasta no se sabe cuándo. Hubiera sido más lógico que Pape estuviese en vez de Papu, pues el músculo que aporta el galo-senegalés parece fundamental para el buen juego de la tropa de Sampaoli. Claro que es cuestión ésta que no empaña lo que en estas horas debe sentir todo sevillista ante una nueva cita en Eindhoven.