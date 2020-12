El regreso de Unai Emery en el día de mañana al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán no supone un retorno cualquiera. El entrenador de Fuenterrabia, actualmente al frente del Villarreal, próximio rival del Sevilla, merece que repiquen las campanas en señal de respeto y gloria hacia uno de los mejores técnicos que han pasado por el vestuario nervionense. Los números, y no sólo los números, sino los títulos, ponen a Unai Emery Etxegoyen en los altares de los mejores entrenadores de la historia del Sevilla, con los 130 años que tanto se discuten en Huelva y de los que se presume en Nervión.

Da igual. Digamos que a efectos de logros de los entrenadores nadie puede estar a la altura de lo conseguido por Emery, que encerró en las vitrinas del remozado museo nervionense nada menos que tres títulos de Europa League, lo que nadie ha sido capaz de hacer, ni siquiera Juande Ramos, artífice de los primeros dos títulos de Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Personaje clave El de Fuenterrabía fue quien logró reenganchar al Sevilla en la élite tras un periodo de dudas con Manzano, Marcelino y Míchel

Artífice Cogió al equipo duodécimo en enero de 2013, lo hizo tres veces campeón europeo y logró dos quintos puestos

Emery es parte de la historia de este club, una figura clave que supo llegar en el momento justo y convertir una época de dudas en otra etapa gloriosa que continuó el crecimiento empezado por Juande Ramos y que de alguna forma sólo pudo continuar Manolo Jiménez con alguna clasificación para la Champions y un título nacional, que, aunque no ganado por él de forma material, sí tuvo su sello inconfundible, la Copa del Rey de 2010. Emery puso fin a un periodo de dudas en el que el Sevilla entró entre 2010 y 2013, con entrenadores que no supieron seguir con ese paso adelante que marcaba Monchi. Antonio Álvarez, Gregorio Manzano, Marcelino García Toral y Míchel marcaron una era de indefinición y mediocridad con la que acabó el guipuzcoano.

Emery llegó a mediados del mes de enero de 2013 en sustitución del ex jugador del Real Madrid, que dejó al equipo en duodécima posición con 22 puntos, en la puntuación más baja, junto con la campaña 2002-03 (Caparrós), en el presente siglo. José María del Nido junto a Monchi, tras dirigir al Almería y al Valencia en Primera División y al CSKA Moscú, fueron quienes decidieron darle el mando del plano deportivo de una entidad que quería más y más y que claramente se había estancado en su progresión. No obstante, Emery no logró mejorar la clasificación del equipo sevillista más que en un noveno puesto, pero las dificultades económicas de Málaga y Rayo Vallecano, que no pudieron disputar competiciones europeas por este motivo, dieron al Sevilla oportunidad de meterse en una Europa League bien larga, ya que tuvo que afrontar tres eliminatorias previas antes de entrar en la fase de grupos. Sin embargo, la gloria llegó pronto, porque el Sevilla se plantaría en la final en esa campaña 13-14 en Turín, donde derrotó al Benfica de Jorge Jesús en la tanda de penaltis. El Sevilla volvía a alzar un título europeo siete años después de la conquista de Glasgow y Emery empezaba a labrarse una leyenda pese a que no llegó a contar de lleno con el beneplácito de la afición.

Al año siguiente repetiría hazaña. Tras ser quinto en la Liga, el Sevilla bajo su dirección volvió a meterse en la final de la Europa League, en la que derrotó al Dnipro ucraniano por 3-2 en el estadio Nacional de Varsovia, un hito que no sería bastante para el entrenador vasco, que en la Liga volvió a repetir quinto puesto aunque en un campeonato muy caro, ya que el Sevilla instauró un récord de puntos aún no superado en Nervión, con 76 unidades.

En su tercera campaña en el Sevilla Emery no logró pasar a los octavos de final de la Champions, competición a la que accedió como campeón de la Europa League, pero el tercer puesto en la fase de grupos le permitió convertirse de nuevo en un favorito en su torneo predilecto, que volvió a ganar en mayo de 2016 en Basilea ante el Liverpool de Jürgen Klopp (3-2) jugando también la final de la Copa del Rey ante el Barcelona.

Ningún entrenador ha logrado en el Sevilla lo que firmó el actual técnico que el Villarreal, que llega al Sánchez-Pizjuán mejor clasificado que los de Lopetegui, cuarto con tres puntos más (26 frente a 23) aunque con dos partidos disputados más por la Supercopa de Europa.

De hecho, su salida de Nervión fue para aceptar una oferta nada menos que del Paris Saint-Germain, un equipo por entonces considerado el más rico del mundo, con jugadores en su vestuario como Neymar y con un presidente, el jeque Nasser Al-Khelaïfi, dispuesto a darle todo para triunfar. Estuvo cerca de hacerlo en la Champions en una controvertida eliminatoria ante el Barcelona con un discutible arbitraje en el Camp Nou tras el 4-0 del Parque de los Príncipes y su tiempo se acabó, al igual que le pasó en su aventura en la Premier en las filas del Arsenal.