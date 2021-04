En-Nesyri: "Vamos a ganar los siete partidos que nos quedan"

Uno de los goleadores del Sevilla en el Reale Arena de San Sebastián, Youssef En-Nesyri, indicó abiertamente que el equipo de Lopetegui puede luchar por el título de Liga. “Quedan siete partidos y vamos a ganar los siete”, decía el delantero de Fez, máximo goleador del equipo nervionense, que anotó ante la Real Sociedad el tanto del triunfo.

“Es una victoria muy importante para nosotros, doy las gracias a los compañeros por el trabajo que han hecho y la confianza que han demostrado”, explicó el internacional marroquí, que no esconde que el Sevilla va a ir a por todo. “Vamos a muerte en los siete partidos que nos quedan”, insistía.

En-Nesyri, no obstante, lamentaba que no tuvo suerte en otras opciones. “Hice un gol y pude hacer más, pero es el fútbol, unas venes aciertas y otras no. Después hemos defendido nuestra puerta y han salido bien las cosas”.

Por último, fue preguntado por las opciones de optar a la Liga. “Metemos mucha presión y vamos a seguir ese camino. Tenemos siete partidos y vamos ganar los siete. Vamos a luchar por el título”, terminó.