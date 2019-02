"El Sevilla ha hecho más grande la Europa League"

–¿Qué hace una figura tan cosmopolita como Kanoute en una ciudad como Sevilla?

–Bueno, es mi ciudad también. Estoy contento, cada vez que vengo me siento como en casa. Y esta vez es por este partido de Europa League, buena oportunidad para para apoyar a mi club. Ahora puedo pasear más libre, aunque hay gente que me reconoce, y disfrutar de esta ciudad tan maravillosa.

–Con el Sevilla por medio, no puede ser neutral, ni como embajador de Enterprise (patrocinador de la Europa League), ni como embajador de LaLiga...

–Cada uno tiene su club de corazón y todo el mundo, incluso LaLiga, sabe que el mío es el Sevilla.

–¿Qué le parece este difícil principio de año del Sevilla?

–Empezó muy, muy bien, y ahora le cuesta un poquito más. Siempre es difícil dependiendo de la amplitud de la plantilla, sobrellevar el cansancio en este periodo. Es algo difícil de manejar. Le está costando más ahora, pero afortunadamente en la Europa League el Sevilla nunca conoce el cansancio. Vi el primer partido contra la Lazio y el Sevilla controló el partido. Creo que si lo hace bien debe pasar la eliminatoria.

–El siempre difícil reencuentro con las eliminatorias invernales.

–Todos los entrenadores lo tienen en mente. Siempre es difícil gestionar de la mejor manera la plantilla, porque hay competiciones entre semana. Pero creo que lo está haciendo bastante bien y hay cosas difíciles de prever, como quién estará cansado en este momento de la temporada. Por experiencia, sé que cuando llega el invierno empiezas a sentir el cansancio. Y lo más importante es gestionar la plantilla lo mejor posible.

–¿Qué le gusta de este Sevilla y qué mejoraría? ¿Y qué individualidades destacaría?

–Intento ver todos los partidos que puedo, pero no puedo verlos todos porque no vivo aquí, entonces no puedo dar una opinión global. Me gusta bastante el estilo. El sistema de juego es diferente al de mi época. Me gusta la manera con la cual quiere dominar el juego. En cuanto a individualidades... Hay muchos jugadores que me gustan. Ben Yedder está haciéndolo muy bien desde hace varios años. Detrás tienen a Kjaer que es un monstruo físico y que lo está haciendo bastante bien... No puedo olvidar a Jesús (Navas), que es incansable y que sigue rindiendo muy bien en una posición nueva para él.

–¿Es tan importante mantener el mismo estilo o esquema? ¿O un futbolista debe adaptarse a cambios durante el año?

–Las dos cosas. Los mejores entrenadores saben adaptarse a sus jugadores, e igual los futbolistas tienen que adaptarse a distintos sistemas de juego. Antes tenías un estilo y no lo cambiabas en años. No se cambiaba tanto de equipo, había jugadores que se quedaban en toda su carrera, había una filosofía de juego que se mantenía igual; los entrenadores no cambiaban tanto... Ahora un futbolista profesional tiene que estar adaptado a cualquier sistema, desde la formación de los chicos. Tienen que ser muy inteligentes y estar formados para cualquier sistema y cualquier posición en el campo, casi. Está bien. El fútbol está cambiando y creo que es bueno, menos el hecho de que se cambie tanto de entrenadores, que esto no me gusta mucho, pero sí que el juego cambia, evoluciona, y también se tienen que adaptar los jugadores.

–Tras ver el Lazio-Sevilla, ¿qué partido espera?

–Lo que espero es que la Lazio se descubra un poquito, porque tiene que buscar un resultado y habrá más espacios para el Sevilla, que tiene que aprovechar esto. Yo creo que habrá que manejar bien el inicio de partido, porque la Lazio va a empujar más y va a ser más atrevida, y eso va a abrir ventanas que habrá que aprovechar. Si eso lo maneja el Sevilla creo que no habrá mucho problema.

–Entre el sevillismo inquieta la baja por sanción de Banega...

–Puede influir, pero el Sevilla tiene bastante recursos, especialmente para este partido. Banega le da el ritmo que quiere al equipo, tiene mucha experiencia y en este tipo de eliminatorias sirve eso muchísimo. Cuando hay que acelerar da un pase inteligente, o cuando hay que mantener un poquito la pelota para respirar un poco, lo hace a la perfección. Pero hay bastante recursos en este equipo para manejar esta eliminatoria sin él.

–Un partido en Kiev a las 21:00 y el Sevilla, a las 18:00...

–Eso hace mucho tiempo que es así. Cuando yo estaba aquí ya había horarios raros y la gente se quejaba también, porque decía que la televisión dictaba cuándo se tiene que jugar.

–¿Se pueden conjugar los intereses televisivos y los de las aficiones?

–No he estudiado muy bien este tema, tengo muchas cosas en las que pensar. Pero hay que tener conversaciones. Hay mucho dinero gracias a la televisión y hay que tener horarios con los que pueda obtener el máximo importe, que luego aprovechan los clubes, sin perjudicar a la afición y al espectáculo. Hay un equilibrio que encontrar.

–¿Cómo ve el crecimiento de la Europa League respecto a la Champions League? Quizá el ejemplo del Sevilla la impulsó...

–Ha ganado en prestigio. Para nosotros, para el Sevilla, siempre ha sido muy importante y creo que el Sevilla ha hecho más grande la Europa League. Y sí, se nota. Hay grandes equipos de Europa que juegan esta competición. A veces gente que la han despreciado, un año después la juegan y dan todo para ganarla. Recuerdo el caso de Mourinho, que sólo quería jugar Champions, y cuando le tocó con el Manchester la Europa League lo dio para todo para ganarla. Eso significa que no era tan mala como competición. Es muy, muy bonita y muy interesante para los clubes que la disputan. Ahí ves a clubes como el Arsenal, el Chelsea... Creo que va a estar muy interesante.

–¿Conoce a Ben Yedder personalmente?

–No, no, lo he saludado un par de veces solamente.

–Tienen mucho en común, salvo la altura. De ascendencia africana, criado en Francia y máximo goleador del Sevilla...

–Sí, sí... Incluso cuando llegó cogió el número 12, y ahora lo tiene Andre, el otro delantero. Yo siempre he seguido la liga francesa y conocía sus cualidades antes de que lo fichara el Sevilla. Es un jugador de muchísima calidad que da algo diferente. Empezó con el fútbol sala, tiene recursos diferentes. Tiene regates diferentes, en espacios reducidos, o incluso menos reducidos, porque tiene también fuerza, a pesar de no ser muy alto, y tiene gol. Es un delantero completo.

–Le ha costado a Ben Yedder convencer a los entrenadores...

–Sí, sí, su estilo es diferente. A lo mejor no ha empezado siempre muy bien. Pero sólo hay que ver sus cifras y lo que está haciendo en el Sevilla, es increíble. Ahora está convenciendo a todo el mundo. Y lo merece.

–Si marca el Sevilla, ¿cantará el gol?

–Claro, lo cantaré sin problema, canto muy bien además...