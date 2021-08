Rafa Mir: "El 12 es un dorsal muy significativo en el Sevilla y espero estar a la altura de Kanouté"

La llegada de Rafa Mir al Sevilla ya se ha consolidado. El club facilitaba en la mañana de este sábado una fotografía del futbolista entrenando ya con la primera plantilla y después una extensa entrevista con el delantero murciano en la que éste efectúa para los medios oficiales del club un repaso por su trayectoria y sobre sus ilusiones como nuevo jugador sevillista.

El corpulento delantero reconoce que ha podido ver "el cariño de la gente y cómo se vive aquí el fútbol. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de acoplarme y poder jugar. Quiero demostrar el futbolista que soy, agradecer al club la confianza que ha tenido en mí y demostrar".

Rafa Mir pisaba por primera vez el Ramón Sánchez-Pizjuán a última hora de la noche del jueves como futbolista ya del Sevilla. "Ahora es diferente. Prefiero vivirlo como local. Es muy bonito y agradezco a la gente del club por el trato aquí en las primeras horas. Estoy con ganas de ver el campo lleno porque es una temporada ilusionante y estamos preparados para ello".

"Estuve pensando en Bono un par de días cuando visité el Ramón Sánchez-Pizjuán por primera vez con el Huesca"

Rafa Mir, lógicamente, ya había estado allí como visitante, por última vez la temporada pasada, cuando Bono le sacó un balón impresionante en un remate a bocajarro: "Fue un partido muy igualado. Bono marcó la diferencia y estuve pensando en él un par de días. Cuando visitas un campo por primera vez te sorprende. Me sorprendió mucho lo del himno, que lo viví ya como jugador del Valencia y es un momento espectacular que te deja los vellos de punta".

Sorprendía en las redes sociales Rafa Mir con una foto con Frederick Kanouté, leyenda sevillista, cuando jugó un torneo con el juvenil del Valencia en Dubái. Ahora vestirá la camiseta sevillista con su mismo dorsal, el 12, como un Ben Yedder que también se inició en el futsal y un Kanouté que es uno de sus referentes: "El 12 es significativo en el club. Lo llevó un futbolista que admiro mucho como Kanouté y espero estar a la altura de todos los futbolistas que lo han llevado y en especial de Freddy".

Fútbol sala en sus inicios, Rafa Mir viene de una familia muy aficionada: "Nos gusta mucho el fútbol. Mi padre y mi tío fueron futbolistas y mi abuelo lo seguía mucho. Ellos son los que han guiado mis pasos cuando era más pequeño sobre todo y han hecho un trabajo muy importante para que hoy pueda estar aquí". Incluso su hermano sigue su legado: "Juega en el alevín del Mallorca. Intento enseñarle todo lo que puedo y dejarle claro que esto no es fácil. Tiene cualidades para seguir trabajando, demostrar y cumplir su sueño". Sus inicios están en el fútbol sala: "Fue cosa de mi padre. Cuando eres pequeño te da conceptos que el fútbol no tiene y me sirvió para progresar y desarrollarme. Fue una buena decisión. Mi padre tenía claro que había que pasar al fútbol once, luego fuimos a la Escuela Ranero y allí pude seguir disfrutando del fútbol".

El interés del Atlético

Antes del fichaje por el Sevilla se dio por hecha su llegada al Atlético, pero comienza una nueva era en Nervión: "Estoy súper contento en el Sevilla y es el sitio ideal para mí para seguir creciendo y demostrando. No hay que hablar de otra cosa que no sea eso. Mi familia, mi entorno y yo creemos que este es el mejor sitio para estar y seguir creciendo. El club también ha puesto mucho de su parte, ha hecho un gran esfuerzo, ha confiado en mí y me ha dado ese cariño que buscaba para el siguiente paso. Mi prioridad es ser feliz, seguir jugando y demostrando y pensaba que esta oportunidad era ideal para seguir haciéndolo".

Pese a su juventud, tiene muy claros sus objetivos: "Seguir creciendo, hacer goles y ayudar a los compañeros. Ya veremos qué sucede durante el año y los años que tengo aquí por delante. La afición es muy exigente y espero que esté a nuestro lado durante toda la temporada. Es fundamental tenerles apoyando en el estadio porque es algo que resta al rival. Tengo ganas de verles en el campo porque el año pasado estuvimos sin ese calor". Una exigencia que también llega desde los despachos: "Aquí aprieta todo el mundo. Éste es un club grande y cuando das el paso de venir aquí tienes que estar preparado para todo. Yo creo que lo estoy".

"Manolo Jiménez fue mi entrenador en Las Palmas y me dedicó mucho tiempo, me enseñó en lo referente a conceptos y estoy muy agradecido a él"

Una de las fases trascendentales en su progresión estuvo en la temporada cedido en Las Palmas, donde su entrenador fue Manolo Jiménez, el ex técnico del Sevilla. Rafa Mir también tenía palabras de agradecimiento para el símbolo del Sevilla. "Manolo fue mi entrenador en Las Palmas. La verdad es que me gustaba mucho, me ayudó un montón, confió en mí y, sobre todo, me dedicó ese tiempo que necesitan los jugadores jóvenes para aprender conceptos, para aprender cosas, sólo tengo palabras de agradecimiento para él y sé que fue otra leyenda sevillista".

Su último episodio como futbolista estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aún tiene muy reciente la plata: "Ha sido un momento espectacular que los jugadores sólo podemos vivir una vez. Ha sido una experiencia increíble poder estar con los mejores deportistas en la villa y acabar con esa medalla de plata. Al final no has ganado el torneo, pero con el paso del tiempo lo valoras y le das más importancia. Se la llevó Diego Carlos, con el que estuve hablando luego en el hotel. No pudo ser para nosotros, pero al menos se la pudo llevar un compañero del Sevilla". Además, con un papel fundamental para pasar a semifinales sobre la bocina: "Siempre me han enseñado que cuando tienes una oportunidad tienes que dar el máximo. A veces tiene recompensa y otras no y en aquel momento pudimos darle la vuelta al partido y clasificarnos".

Rafa Mir se siente preparado, llega para competir desde ya: "Vengo con ritmo de las Olimpiadas, entrenando todos estos días y estoy a disposición del míster desde el lunes". Para terminar, se refirió a la expectación generada en la afición: "He recibido muchos mensajes de sevillistas. Estoy contento porque les ilusione mi fichaje y es un plus para seguir trabajando y celebrar muchos goles. La celebración del demonio ya se queda y ojalá lo pueda hacer muchas veces este año.