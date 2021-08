Oficial: Rafa Mir ficha por el Sevilla por seis temporadas

El Sevilla ha hecho oficial en la tarde de este viernes el fichaje de Rafa Mir por seis temporadas, hasta junio de 2026. El esperado anuncio sorprende por cuanto en principio parecía que iba a firmar por cinco años. Pero que lo haya hecho por seis refuerza la confianza del departamento de fútbol del club de Nervión en el delantero de Cartagena de 24 años.

El ya nuevo delantero del Sevilla lucirá el dorsal 12, que estaba vacante, lo cual es otro guiño del destino después de que el jutbolista, siendo un juvenil en el Valencia, se fotografiara con Kanouté en la entrega de premios del Torneo Internacional de Dubai, en 2014.

Entonces tenía Rafa Mir 16 años y no escondió su admiración por el mayor goleador del Sevilla en la historia moderna, con quien comparte algunas características: no sólo lo recuerda su altura de 1,91 metros, sino también su capacidad para jugar fuera del área, aunque el Sevilla lo ha fichado para jugar de 9, no de 10 como hizo casi siempre Kanouté.

De esta forma, el ya ex jugador del Wolverhampton se convierte de forma definitiva en el quinto refuerzo del Sevilla para la temporada 2020-21.

Monchi tendrá que centrarse ahora en el capítulo de salidas. Queda en el aire cuál será el destino de Luuk de Jong, al que deja sin sitio, sin ser un perfil idéntico, Rafa Mir.

Entretanto, el Sevilla intentará progresar en las próximas horas y este fin de semana en la negociación con el Borussia Dortmund para fichar a Thomas Delaney. Hay distancias aún importantes en las cifras del traspaso que limar, y el Sevilla tiene que ir ya con pies de plomo tras este nuevo esfuerzo por Rafa Mir, que costará unos 15 millones de euros, aunque algunas fuentes hablan de hasta 17 incluyendo variables por rendimiento de difícil ejecución.