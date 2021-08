Y el quinto fichaje del Sevilla es... Rafa Mir

Nuevo acelerón importantísimo del Sevilla en la planificación. Tras una semana en la que llegaron de forma casi consecutiva Gonzalo Montiel y Ludwig Augustinsson, y cuando parecía que el próximo debía ser Thomas Delaney, Rafa Mir centra en estos momentos el foco de los fichajes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con toda la cautela que el club siempre le da a todas las operaciones hasta que no estén perfectamente perfiladas, el hecho de que el futbolista ya esté en Sevilla es una prueba irrefutable de que será el quinto fichaje de la temporada 2020-21.

El delantero del Wolverhampton viajó ayer hasta la capital hispalense para tramitar su compromiso con el Sevilla, con permiso del club propietario de sus derechos federativos. Entre los clubes ya hubo entre este martes y este miércoles avanzadísimas negociaciones para llegar a un principio de acuerdo, tal y como avanzó Orgullodenervión. Y en Nervión, según fuentes de la negociación, trataban de cerrar completamente con el futbolista ya en la ciudad. Hoy debe pasar el reconocimiento médico y posteriormente, una vez cerrado definitivamente el acuerdo para un traspaso que será de unos 15 millones de euros, ser anunciado como flamante fichaje.

El Sevilla ofreció en principio 12 millones de euros, algo más de lo que pedía el Alavés por Joselu, que quedó desechado cuando el club de Mendizorroza se cerró en banda y no quiso bajar de 15 millones. Pero la cúpula ejecutiva nervionense dio el plácet a subir de esos 12 millones, que incluían variables, pasando ahora la cantidad a fija más unos tres millones en bonus por rendimiento fácilmente ejecutables. Es decir, que prácticamente el Wolverhampton se asegura esos 15 millones que se acercan a los 16 que pedía en principio.

Mientras se centraba en negociar por Rafa Mir, los altos ejecutivos del Sevilla, con Monchi y José María del Nido Carrasco al frente de las operaciones, seguían intentando progresar para limar el precio de Thomas Delaney, un claro objetivo también. El Borussia Dortmund pide 10 millones de euros por un jugador que está en su último año de contrato, misma circunstancia que Rafa Mir.

En ese contexto, igual que el Sevilla logró limar el precio por el cartagenero quiere hacerlo con el internacional danés, un futbolista al que el club de Nervión le ha ofrecido un contrato menos largo, de tres años, dado que en septiembre cumplirá los 30 años. En el Sánchez-Pizjuán esperan que el Borussia ceda algo en sus pretensiones, aunque por el momento todavía existen esas distancias entre los cinco millones que ofreció el Sevilla y la cantidad, el doble, que quería el club de Westfalenstadion. Nuevamente, los bonus por rendimiento deben ser el recurso para que haya entente.

Rafa Mir (Cartagena, 18-06-1997) se proclamó subcampeón olímpico con los 24 años recién cumplidos. Su hat-trick a Costa de Maril en los cuartos de final del torneo de Tokio es un salvoconducto importantísimo para que el aficionado sevillista acoja de buen grado a un futbolista que hace dos temporadas estaba en Segunda División, cedido por los Wolves en el Huesca. Colaboró al ascenso con 9 goles y ya en Primera División hizo 13 en las 38 jornadas ligueras en las que participó, más otro hat-trick en primera ronda de la Copa del Rey.

Su despedida del Wolverhampton

El futbolista ya se despidió del Wolverhampton en las redes sociales. "Ha llegado la hora de decir adiós al Wolverhampton y de darle las gracias a toda la gente que me ha ayudado a crecer durante este tiempo, a mis compañeros y a mi cuerpo técnico. A ustedes, aficionados, me gustaría darles las gracias por haberme enseñado lo que significa este histórico club en el Moulineux Stadium. Les deseo lo mejor para el futuro".

Fue llamativa una despedida tan cariñosa, antes de tomar un vuelo hacia Sevilla, puesto que apenas ha jugado cuatro partidos oficiales con el equipo que se hizo con sus derechos federativos en 2018. El club de Wolverhampton lo fichó del Valencia, equipo en el que se desarrolló futbolísticamente, pero no tuvo oportunidades en el primer equipo.

Curiosamente, ganó el Torneo Internacional de Dubai con el juvenil B del Valencia. Le entregó el trofeo un mito del fútbol, "el gran Kanouté", como él mismo escribió acompañando a la foto con el legendario jugador del Sevilla, que ya había colgado las botas.

El Wolverhampton lo cedió aquel 2018 a Las Palmas, entonces entrenado en Segunda División por Manolo Jiménez, al que elogió encendidamente Rafa Mir. "Fue un error echarlo, quizá fue precipitado. Me dio mucha confianza. No podré pagar todo lo que me enseñó ese hombre", dijo posteriormente el cartagenero. Es posible que el ex técnico sevillista también haya informado al club de la personalidad y la capacidad de un jugador que está ante su gran reto.