Julen Lopetegui se toma muy en serio el partido de este domingo (12:00) en el campo del Escobedo. Que el rival sea de Tercera División es un matiz menor, según el técnico del Sevilla, que cree que en "este contexto el Escobedo es un buen rival".

La palabra contexto ha sido recurrente en su comparecencia previa al viaje hasta Cantabria. "Es evidente que el contexto varía y tenemos que adaptarnos a ese contexto tratando de superar a un rival que va a hacer todo lo posible por imponerse en ese contexto. Ya lo ha hecho de manera brillante ante el Málaga y con merecimientos y nosotros tenemos que prepararnos y mentalizarnos de lo que nos vamos a encontrar en el partido para superar a un buen rival".

Otro factor importante es que es a partido único, a cara o cruz. "La Copa tiene esto, es a partido único, no te permite errar y uno tiene que prepararse para competir en diferentes situaciones y contextos. A partir de esa situación se reducen las distancias, ellos son un buen equipo en ese contexto y lo manejan bien y nosotros tenemos que tratar de adaptarnos, imponernos y entender el tipo de partido que va a ser y saber que no hay una segunda oportunidad. Cada partido es una final y tenemos que ir con ese rigor y esa ambición de ganar e ir preparados para un partido difícil incluso para que sea un partido largo".

El césped artificial: "Al margen de jugar fuera de casa hay una situación diferente, pero ésa no la podemos cambiar, lo que podemos cambiar es nuestra actitud y nuestra mentalidad. Lo otro no está bajo nuestro control y no vamos a patalear, lo único que vamos a tratar de controlar es lo que está bajo nuestro amparo, que es nuestra forma de jugar y nuestra mentalidad".

Reducción del campo por orden federativa: "No tiene absolutamente nada que ver con Ipurúa para nada, ni en dimensiones ni en condiciones. Pero no vamos a hablar de eso. Tenemos que tratar de superar a un rival en una competición que no te permite fallar. Tenemos que atacar cuando nos toque atacar y saber defender cuando nos toque defender".

Sin rotaciones al ser el único partido semanal: "Tiene una característica esta cita de Copa, que es en fin de semana. El partido lo afrontamos como el partido único de la semana, y lo afrontaremos como un partido normal. No estamos pensando en dar o no dar oportunidades, sino que sacaremos el equipo que creamos que puede superar al Escobedo, ése es el equipo que vamos a sacar".

La Copa, ¿objetivo a largo plazo? "En la Copa lo único que tienes garantizado es el siguiente partido, nadie tiene asegurado los siguientes partidos, y tienes que ir ganando los partidos uno a uno. Mañana nos toca un rival complicado, que ya ha sido capaz de eliminar a un buen equipo como el Málaga y creo que de manera solvente, y tenemos que prepararnos".

Mentalidad ambiciosa del Escobedo: "Me parece absolutamente normal. Ellos tienen su ambición y su ilusión y nosotros vamos también con esa ilusión y esa ambición y esa intención clara de superarlos. Pero en el fútbol no hay nada garantizado. La diferencia de categoría no garantiza nada y los contextos cambias y reducen las distancias. Ni la camiseta, ni la historia, ni la categoría te garantizan nada. Te lo garantiza tu trabajo sobre el campo y mañana tenemos que hacer un buen partido y superar a un buen equipo como el Escobedo".