Escribá: "El potencial del Sevilla es enorme, pero tenemos opciones"

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, afirmó antes de recibir este sábado al Sevilla en el Martínez Valero (16:15) que el potencial de la plantilla de Julen Lopetegui es enorme, más allá de las lesiones, el cansancio o las posibles rotaciones.

"Es evidente que la Copa del Rey y el calendario los condiciona, pero no son un equipo cualquiera y tienen una plantilla muy completa", dijo el entrenador valenciano, quien recordó que en las filas del conjunto hispalense "hay veintitantos jugadores de gran nivel e internacionales".

Escribá admitió que el rival puede acusar "haber tenido poco descanso" y el factor anímico de caer en la Copa, si bien no cree que sean detalles que aumenten exponencialmente las opciones del Elche.

El entrenador del Elche pronosticó un Sevilla "intenso, agresivo, con llegada y poderoso en el juego aéreo" y dijo que su estilo de juego va más allá de la elección de los jugadores que forman la alineación.

"Creo que se les puede hacer daño haciendo buen partido", añadió Escribá, quien no dio pistas sobre la posible alineación, si bien no descartó cambios con respecto al encuentro de Granada.

También se refirió a su primera toma de contacto en persona con el máximo accionista del club, el argentino Christian Bragarnik, con el que se reunió esta semana en Elche.

"Mi relación con él es excelente. Es un hombre de fútbol y con él uno se entiende rápido. Me ha mostrado confianza y tienen en mente un proyecto muy bonito para el club, la ciudad y la afición", desveló el técnico, quien admitió que será difícil "encontrar a estas alturas refuerzos".

"Confiamos plenamente en lo que tenemos. Tenemos que centrarnos en los veintitrés que estamos aquí y en los del filial, que son los que van a sacar esto adelante", añadió.

Por último, Escribá se mostró encantado de haber aceptado la oferta del Elche hace unas semanas a pesar de la complicada situación clasificatoria del equipo.

"Venir fue más fácil de lo que pensaba, aunque mi mayor alegría sería no estar aquí, porque eso querría decir que el equipo estaría en mitad de la tabla y tranquilo", señaló el entrenador.

"Si esto no sale bien, no creo que vaya a perder el cariño que me tiene la gente porque lo vamos a dejar todo para conseguir el objetivo", concluyó.