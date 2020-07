Fallece Biri-Biri, luto en el Sevilla

El Sevilla está de luto de nuevo por la muerte de una de sus figuras emblemáticas: Biri-Biri. El ex futbolista gambiano no ha podido superar una intervención quirúrgica en un hospital de Dakar (Senegal), según informa la web del club, y ha fallecido a los 72 años.

Biri-Biri estará para siempre unido de forma sentimental y emocional al Sevilla desde su etapa en el club entre 1973 y 1978, cuando, en 1975, dio nombre a la Peña Sevillista Biri-Biri.

Alhaji Momodo Njle (Banjul, 30-03-1948; Dakar, 19-07-2020) llegó a un Sevilla que entonces militaba en Segunda División en 1973, procedente de Dinamarca. Los 14 goles que hizo en la temporada 74-75 fueron decisivos para el ascenso a Primera del Sevilla y desde entonces quedó marcado su paso por el club entre la afición.

En el Sevilla estuvo hasta la temporada 77-78, y en total jugó 109 partidos y marcó 34 goles defendiendo el escudo blanquirrojo.

Con su muerte el Sevilla vuelve a perder a unos iconos, tras las recientes pérdidas de Reyes, hace un año, y de Marcelo Campanal, esta primavera.

🕯️ Hoy es un día triste para la familia del #SevillaFC. Ha fallecido Alhaji Momodo Njle. Nos ha dejado Biri-Biri. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 19, 2020

"Muchos jugadores han firmado mejores datos en la historia sevillista, pero pocos calaron tanto en la afición como él. Además, esos cinco años bastaron al de Gambia para dejar una imborrable huella en el corazón de una afición que lo adoptó como absoluta leyenda e ídolo, llegando a recibir en 2017 la insignia de oro del Sevilla FC delante de un abarrotado Ramón Sánchez-Pizjuán", recoge la web del club de Nervión.

Hace un año regresó por última vez a Sevilla, donde conservaba a grandes amigos de su etapa en el club, en particular, Pablo Blanco. "La gente me quiere, y yo quiero a Sevilla", dijo entonces en una entrevista que fue postrera.

"Mi español ha bajado muchísimo, en Gambia no tengo con quién hablarlo", dijo con sencillez entonces. Aun así, expresó el cariño tremendo que sigue sintiendo hacia el club que lo hizo universal. "Ayer estuve y el estadio ha cambiado muchísimo desde la última vez que estuve. Y también estoy contento no sólo con mi peña, sino con todos los sevillistas que cantan "con el Biri-Biri-Biri...", ¡todo el estadio! Esto, de verdad, mi corazón se sintió como futbolista, y me habría gustado tener 20 años para estar como futbolista en el estadio. Lo voy a llevar siempre conmigo, hasta que muera. Jugamos muy mal, pero ganamos 1-0", dijo con sorna.

"En el tiempo en el que estuvo en Sevilla, todos los jugadores eran hermanos. Estábamos juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos. Después del entrenamiento íbamos a una cafetería enfrente del estadio y tomábamos café, entre bromas. Estoy muy contento con eso", añadió en aquella entrevista en SFC Radio, en la que repasó multitud de anécdotas de su época como jugador sevillista.

Antes, en febrero de 2017, intentó mediar en el conflicto de LaLiga y Biris Norte, al prohibir el estamento de los clubes la exhibición de la simbología de esta agrupación de hinchas radicales en el estadio. "Quiero ir a España, a Sevilla, para hablar allí de esto. A ver si hablo con Pablo Blanco y voy para allá. Lo mejor es que yo vaya y hable con los directivos de la peña y con el club", dijo para este diario el legendario ex futbolista.

Según la nota oficial del Sevilla, que lucirá brazalete negro en su partido ante el Valencia, hay una petición formal a LaLiga para guardar un minuto de silencio antes del encuentro, en memoria de Biri-Biri, un hombre que dejó una huella especial y que se une al olimpo de los sevillistas fallecidos.