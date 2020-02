Como ocurre en todas las temporadas, pasado el mercado de enero, el curso empieza a definir el color de las notas finales y el proyecto que encabezan Monchi y Lopetegui en el plano deportivo y José Castro tras el cristal de su despacho tiene un clarificador examen en el mes de febrero, ese mes en el que justo hace un año empezó a torcer las cosas para el que trazaron Pablo Machín y Joaquín Caparrós.

El vestuario está fuerte y el club ha respaldado al técnico después del batacazo en la Copa del Rey, pero esto sigue y el equipo sevillista tiene este mes un calendario exigente que puede marcar lo que pase de aquí al final de temporada y que cuenta con dos puntos calientes que sobresalen sobre el resto de citas.

El empate ante el Alavés, y sobre todo las formas, tampoco gustó nada a la afición, que espera y exige una reacción lo más pronto posible. Sin duda, ésa debe llegar mañana en Balaídos ante un rival en problemas como el Celta, pero febrero presenta dos exámenes que pueden marcar el destino y el crédito de Lopetegui. Uno es la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League, una competición que deja de ser un juego y que se pone seria con la llegada de las rondas de eliminación directa. El Cluj rumano es claramente inferior –a priori– que el Sevilla, pero también lo era el Slavia de Praga y su cruce con los nervionenses causó estragos en los idus de marzo hace un año, cuando rodó la cabeza de Machín como la de Julio César en Roma.

Dos citas 'fáciles' Celta y Espanyol, los dos últimos clasificados de la Liga, deben dar pie a poner fin a las dudas de enero

Semana caliente Del 20 al 27 el Sevilla puede decidir dos objetivos, en Europa con las dos citas ante el Cluj, y en la Liga en Getafe

La eliminatoria frente a los de Dan Petrescu, con citas los días 20 y 27, será uno de los puntos calientes de febrero, que esconde otro compromiso clave para los de Lopetegui, la visita al Getafe, actualmente tercero en la tabla con los mismos puntos que el Sevilla justo en medio de los dos choques ante el Cluj en Europa.

No admite ningún despiste un mes que no ha empezado bien para los blancos con el enésimo traspié en el Sánchez-Pizjuán ante el Alavés. Los de Lopetegui están obligados a reaccionar mañana ante el Celta si no quieren que el oleaje desencadene definitivamente en el maremoto de una crisis que ya se apresuró a querer atajar Monchi con una rueda de prensa marcada por el dramatismo justo tras la nefasta noche de Miranda de Ebro.

El Sevilla ha mostrado su solvencia fuera de casa y hasta hace poco era el mejor visitante de la Liga (ahora superado por el Real Madrid), pero los últimos acontecimientos y la urgencia por reaccionar pueden generar dudas.

Después, en la única semana limpia de competición junto a la que está a punto de acabar, el equipo que dirige el técnico de Asteasu recibe en Nervión al Espanyol (domingo 16 a las doce). Son los dos partidos, en teoría, en los que el Sevilla va a encontrar más facilidades, pues no en vano vigueses y periquitos son los últimos clasificados de la Liga, con el doble filo de que un paso en falso ante este tipo de rivales puede generar aún más motivos para que aparezca el nerviosismo.

Sólo cuatro días después se empina el calendario para el Sevilla, tanto en importancia y nivel de los contrincantes como en número de partidos en muy poco tiempo, que obligarán al técnico a dosificar los esfuerzos con la diferencia de que ya no estarán los Qarabag, Dudelange o APOEL, rivales de la fase de grupos de la Europa League frente a los que Lopetegui podía sacar un once completamente nuevo en las diferentes competiciones.

El jueves 20 (18:55 horas), sólo cuatro días después de la visita del Espanyol, el Cluj recibirá al Sevilla en la rumana región de Transilvania con la intención de dar la sorpresa y llegar vivo al partido de vuelta en Nervión, una cita programada siete días después, el jueves 27 (21:00). En medio, el domingo 23, el Sevilla deberá librar una batalla con no poca importancia en la lucha por los puestos europeos y de Champions en su comparecencia al Coliseum Alfonso Pérez, pues el Getafe ocupa ahora mismo la tercera plaza.

El reto es llegar a marzo con los objetivos intactos y plantilla –con 160 millones en total en gasto en fichajes– hay para ello, pero ojo con lo que pueda pasar...