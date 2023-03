Alex Telles, ex del Galatasaray, avisa: "Habrá un ambiente fuerte"

Alex Telles ha sido el elegido por el Sevilla para que acompañe a Jorge Sampaoli en la rueda de prensa oficial previa al Fenerbahçe-Sevilla. El brasileño, que ha jugado más de una vez en el estadio Sükrü Saracoglu con la camiseta del Galatasaray, conoce de primera mano la cultura del fútbol turco y el ambiente de este estadio.

"Jugué dos años en el Galatasaray, conozco muy bien el ambiente. Lo pasé muy bien allí y volver a Turquía es especial, tengo amigos allí. Y estamos enfocados al partido para sacar el resultado y la clasificación", dijo el brasileño.

El lateral cedido por el Manchester United confía en la "experiencia" de los jugadores del Sevilla. "Va a ser un partido con un ambiente fuerte. A los jugadores nos gusta jugar estos partidos, con pasión, con sangre. Tenemos jugadores con experiencia, con sangre, con pasión. Y estaremos listos para el ambiente, y también para la estrategia ante el Fenerbahçe".

Idea de entrenador, ejecución de jugadores

Sobre la idea que tiene del fútbol Sampaoli, que quiere inculcar en sus futbolistas como una "religión", dijo. "Es fútbol, cada uno tiene su estrategia, nosotros tenemos la nuestra. El míster tiene mucha experiencia y sabe lo que hay que darle al juego. Nosotros tenemos también que cambiar durante el juego para que salga el resultado que buscamos".

Una final en cada partido, ¿es estresante? "Ningún jugador quiere estar en esta posición, hacer tanto esfuerzo para ganar... Desde que he llegado he encontrado en el plantel que juegan como una final cada partido. La pasión y la voluntad tienen que estar siempre dentro del campo", replicó Alex telles.

La confianza de los resultados

El brasileño reconoció que las victorias ante Fenerbahçe y Almería han fortalecido al vestuario sevillista. "El grupo está muy positivo después de dos victorias, que necesitábamos mucho. Es un partido muy difícil, estamos en la mitad, tenemos más de 90 minutos para defender nuestro resultado. Creo que el equipo está preparado y tenemos jugadores con experiencia para eso", insistió.

Además, fue preguntado si se acomoda a la posición de central por necesidad. "Yo estoy aquí para ayudar al Sevilla, al míster, a los compañeros. Lo dije desde que llegué dije que jugaría donde me toque. Jugar de central es un poco parecido al de lateral, que es un poco más ofensivo. Pero me encuentro bien y donde me toque jugar daré el máximo como siempre he hecho".

Y sobre el futuro... queda muy aparcado. "Me toca ahora hacer mi trabajo de la mejor manera y no pienso en el futuro, que depende de lo que juegue ahora. Estoy muy contento en Sevilla, me han tratado muy bien. Quiero dar lo mejor junto a mis compañeros antes de pensar en la próxima temporada".