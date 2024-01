Fernando atiza desde Brasil al Sevilla y a Diego Alonso

Fernando Reges ha sido una institución en el Sevilla, pero el experimentado jugador, nada más regresar a Brasil y sólo unos días después de ser homenajeado en el Sánchez-Pizjuán ha tardado poco en mandar un dardo al club y en señalar a un responsable de su salida: el uruguayo Diego Alonso.

“Desde mi punto de vista, el Sevilla ha perdido el hambre de la victoria. Yo espero que vuelvan a luchar por la Champions League y por títulos, pero tendrán que cambiar muchas cosas, especialmente volver a odiar las derrotas”, ha indicado.

Fernando, de 36 años y que ha ganado dos títulos de Europa League en el Sevilla, recuerda el momento en el que le cambió el chip en el Sánchez-Pizjuán. “Cuando sale Mendilibar y llega Diego Alonso. En los primeros cinco partidos no jugué nada. Ahí entendí que era el momento de buscar otro reto y regresar a casa para estar cerca de mi familia”, añade.

Un recuerdo imborrable

No obstante, los recuerdos son inmejorables. “Han sido cuatro años y medio espectaculares, superiores a cualquier expectativa, donde he podido ganar títulos y conseguir récords. No esperaba que fuera tan genial. Si tuviera que elegir uno, quizá me quedaría con el partido contra Villarreal. A pesar de no haber ganado, fue mi último partido con la camiseta del Sevilla. Incluso lesionado, conseguí hacer un gran partido. ¡Honré la camiseta del Sevilla hasta mi último día!”.

"Yo ya sentía mucho cariño de la afición cuando salía en la calle, pero cuando salió la noticia oficial de mi desvinculación con el Sevilla, sentí que realmente había dejado una huella bonita en la afición", agregaba el brasileño.