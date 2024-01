Fernando ficha por el Vila Nova, de la Serie B del Brasileirao

El centrocampista Fernando Reges no continuará con su carrera en la élite del fútbol brasileño y sí lo hará en el club más representativo de su región, el Vila Nova FC, equipo que milita en la Serie B del Brasileirao y que la pasada temporada concluyó en la octava posición, cerca de los puestos de ascenso.

El Vila Nova ha anunciado esta madrugada, hora española, la contratación del veterano centrocampista ex sevillista y lo hacía con un tuit en el que afirmaba que "Fernando es del Vila, ¡nunca dejó de serlo!".

Fernando empezó su carrera en el equipo de su ciudad natal, Alto Paraíso de Goias, pero inmediatamente fue contratado por el Vila Nova, también en la Serie B en aquella época. En 2007 se comprometió a largo plazo con el Oporto portugués y ahí arrancaba su longeva carrera en Europa, donde militó también un año como cedido en el Estrela Amadora y después pasó por el Manchester City, el Galatasaray y el Sevilla.

Fernando é do VILA! Nunca deixou de ser! 🏠🇦🇹O volante multicampeão na Europa escolheu sua casa na volta ao Brasil e está CONFIRMADO no Tigrão.A maior revelação do futebol goiano retorna às origens! 🐙#F25 #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/iDdv7E3fbo