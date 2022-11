Fernando celebra su vuelta: “Estoy muy contento por poder ayudar”

El brasileño Fernando Reges, gran novedad junto a Nianzou en la lista de convocados del Sevilla para el partido ante la Real Sociedad, ha mostrado la alegría que siente tras su vuelta y las ganas que tiene de ayudar al equipo.

“Estoy muy contento. He estado muchos días fuera del equipo, siguiendo un tratamiento y estas cosas y volver a estar con el grupo y en una convocatoria nuevamente me hace estar muy contento y muy feliz”, ha dicho el ex jugador de Oporto, Manchester City y Galatasaray a los medios oficiales del club.

“Quería volver de otra manera, que el equipo estuviera más arriba en la tabla, pero creo que es parte del fútbol, pero nosotros lo vamos a dar la vuelta a esta situación. Estoy contento porque ésta es mi cuarta temporada, soy un jugador importante, no sólo dentro del campo sin fuera también y voy a tratar de ayudar al equipo de la mejor manera”, añade.

El brasileño, clave en el sistema defensivo del Sevilla, no juega desde el partido ante el Villarreal fruto de las secuelas de la mononucleosis que pasó y que lo dejó muy debilitado, aparte de que estaba compitiendo en el inicio de la Liga mermado físicamente.