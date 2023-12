Francia prohíbe el desplazamiento de aficionados sevillistas a Lens y el Sevilla eleva su queja

Por si ya tuviera pocos condicionantes negativos el Sevilla, como la pésima trayectoria agravada en Mallorca y un listado de doce bajas más las de los dos no inscritos en Europa para su visita al Lens, el Gobierno de Francia ha prohibido el desplazamiento de aficionados sevillistas debido al clima de violencia en el fútbol en el país galo, recrudecido con diferentes episodios este otoño. El partido se disputa este martes en el Felix Bollaert a las 18:45 y corresponde a la última jornada del Grupo B de la Champions, con la supervivencia europea en juego.

Poco después del anuncio de esta medida específica de prohibir el desplazamiento de sevillistas por parte del ministro del Interior de Francia, el Sevilla emitió un comunicado en el que asegura no haber recibido notificación alguna y elevando la queja de que se haya producido por ese canal y sin comunicación interna, ni gubernamental gala ni de la UEFA. "El Sevilla FC está en contra de esa medida ya que considera que se está perjudicando a sus aficionados en particular y al fútbol en general, con medidas desproporcionadas y que no parece que estén justificadas", reza la nota pública.

En la misma también asegura que el club "está haciendo gestiones con el gobierno de España para intentar que esta medida de prohibición no se aplique, ya que muchos aficionados ya tenían vuelos y desplazamientos a Francia confirmados para ver el partido ante el Lens".

Recientemente, el Ministerio de Interior y Ultramar de Francia, decretó la prohibición de los desplazamientos de las hinchadas de ocho clubes de fútbol debido a esa espiral de violencia con distintos episodios, como las amenazas de muerte de al ex presidente del Marsella, que dimitió, hecho que provocó la dimisión de Marcelino; o el ataque por ultras del Nantes a una familia con las camisetas del Marsella; el apdreamiento del autobús del Lyon por hinchas del Marsella, saliendo herido el técnico Fabio Grosso; o la muerte de un ultra del Nantes tras un ataque de radicales de este equipo a un coche con hinchas del Niza...

.@GDarmanin annonce l’interdiction de déplacement des supporters du @SevillaFC à Lens mardi pour le match de Ligue des Champions opposant le #RCLens à Séville. @RemyBuisine pic.twitter.com/oGwf1oY5ve — Brut FR (@brutofficiel) December 10, 2023

Los ocho clubes afectados por esta medida habían sido hasta ahora Lens, Girondins de Burdeos, Nimes, Auxerre, Nantes, Olympique de Lyon, Reims y Olympique de Marsella. Y ahora, para el ministro del Interior ha decretado la prohibición de desplazamientos para todos los partidos de alto riesgo del mes de diciembre.

El Lens-Sevilla es un partido de alto riesgo y, por tanto, se ve afectado directamente por esta medida. Pero, por si hubiera duda, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha explicitado públicamente que los aficionados sevillistas no podrán viajar para este encuentro decisivo, en el que los de Nervión se juegan en el ruidoso Felix Bollaert terminar terceros en el grupo, para lo que deben ganar, y garantizarse así poder continuar en la Europa League, una vez eliminados de la Champions tras la derrota ante el PSV en casa.

En el partido de la primera vuelta del Grupo B hubo 1.830 aficionados del Lens en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que registró un empate en el marcador (1-1). Y no hubo que lamentar incidentes entre fuertes medidas de seguridad, dado que también era un partido de alto riesgo. En el de la segunda vuelta, sólo se oirán las voces de los aficionados locales.

El comunicado íntegro del Sevilla

"El Sevilla FC, a la vista de la declaración del ministro de interior del gobierno francés, Gerald Darmanin, que en una entrevista anuncia la prohibición de los aficionados sevillistas de acudir a Lens para ver a nuestro equipo en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, quiere aclarar que, hasta la fecha, no ha recibido comunicación oficial ni por parte de las autoridades francesas ni por parte de la UEFA que respalde tal extremo, si bien entiende que el gobierno francés está decidido a llevar a cabo la medida a tenor de las palabras de su portavoz. Por ello, quiere trasladar que:

-El Sevilla FC está en contra de esa medida ya que considera que se está perjudicando a sus aficionados en particular y al fútbol en general, con medidas desproporcionadas y que no parece que estén justificadas.

-El Sevilla FC está haciendo gestiones con el gobierno de España para intentar que esta medida de prohibición no se aplique, ya que muchos aficionados ya tenían vuelos y desplazamientos a Francia confirmados para ver el partido ante el Lens.

-El Sevilla FC considera que se causa un perjuicio a sus aficionados y se sienta un peligroso precedente en cuanto a desplazamientos de seguidores se refiere. Asimismo, les prestará toda la ayuda que esté en su mano a través del oficial de enlace del club.

-Trasladará a UEFA su queja formal por el procedimiento llevado a cabo, sin previo aviso y prácticamente sin margen de reacción.

-Por último, el Sevilla FC trasladará a través de sus medios cualquier decisión oficial que trasladen a la entidad, ya sea por parte de las autoridades francesas o españolas".