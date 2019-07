Gnagnon pide perdón tras el Sevilla-Liverpool

Después de la tempestad siempre llega la calma. Y, en este caso, las disculpas. Joris Gnagnon, jugador del Sevilla, fue el protagonista negativo del amistoso que jugaron los blanquirrojos contra el Liverpool. Gnagnon, de 22 años, propinó una dura patada a Larouci, del equipo inglés. La contundencia de su acción obligó al árbitro a expulsarlo a pesar del carácter amistoso del encuentro.

Las críticas al joven francés se multiplicaron en medios de comunicación y redes sociales, desembocando en un mensaje de disculpas de Gnagnon en su cuenta de Twitter: "Quiero disculparme públicamente con el Liverpool, la familia del jugador y sus aficionados. Ha sido un acto odioso por mi parte que no debería verse sobre un campo de fútbol. Todas mis oraciones van dirigidas al jugador y su familia".

Poco después la cuenta oficial del Sevilla se sumaba al mensaje de su futbolista deseando la recuperación "completa y rápida" de Larouci, que tuvo que marcharse en camilla del césped tras la acción de Gnagnon. Un hecho que fue el cenit la de tensión de un partido que tuvo poco de amistoso y mucho de preparación para la competición que en menos de un mes comienza para los de Julen Lopetegui.

Everyone at Sevilla FC wishes Yasser Larouci a full and fast recovery after tonight's game.