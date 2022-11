Gudelj y Jovic reaccionan con humor ante el presunto lío de infidelidades en Serbia

Lío en la selección de Serbia. Un periodista inglés especializado en la información de Serbia ha publicado que la razón por la que Vlahovic está apartado de la dinámica del equipo y no jugó ante Camerún, tras ser suplente frente a Brasil, en el Mundial de Qatar no es porque tenga "unas molestias en la ingle", como dijo el seleccionador Dragan Stojkovic, sino porque en el vestuario balcánico ha trascendido el adulterio del delantero con la mujer del portero Rajkovic, tras pelearse ambos.

En esa información también salía implicado, pero con menos rotundidad, Nemanja Gudelj, que sí fue titular frente a Brasil en el primer partido pero no apareció ante Camerún. Según esa información, el mediocampista sevillista era sospechoso de haber mantenido relaciones sexuales con la mujer del delantero Luka Jovic, lo que habría provocado una agresiva pelea entre ambos.

Sin embargo, el sevillista y el ex madridista salieron al paso de forma jocosa, haciéndose una foto en el vestuario simulando que estaban preparados para pelearse a puñetazos, riéndose de su propia postura de boxeadores.

Gudelj, en su estado de Instagram, publicó este martes un par de fotos entrenándose con normalidad junto a Jovic, en situación de marca del medio al atacante, y una tercera foto en la que aparecen posando y listos para el próximo round de combate. De hecho, entre emoticonos de caras risueñas, un guante de boxeo y un corazón aparece el mensaje "Ready for the next one" (preparados para el próximo... round, cabe suponer).

De esa forma, ambos jugadores han querido desligarse de tal información, que más parece un burdo bulo propio de un Mundial en el que están ocurriendo muchas cosas extradeportivas.